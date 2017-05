Atilra levantó el paro

Tal como anunciamos en la edición de ayer, desde las 0:00 hs del jueves los trabajadores de las industrias lácteas afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de las República Argentina (ATILRA) realizaron un paro de actividades, en protesta por la situación de los compañeros de SanCor CUL y las intenciones políticas de diferentes sectores de modificar el convenio colectivo de trabajo. La medida se extendió hasta pasadas las 16:00 hs, luego que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, que fue aceptada por el gremio.Desde la madrugada representantes del gremio se hicieron presentes en las plantas de nuestra zona, entre ellas las de nuestra ciudad aunque no hubo cortes de calles u otros mecanismos de protesta.Los empleados de las empresas de nuestra ciudad que no están bajo convenio ingresaron sin inconvenientes para cumplir con la jornada laboral y los camiones que recolectaron la materia prima pudieron descargar la leche como cada jornada. En este sentido hay que tener en cuenta que uno de los lemas de los trabajadores fue que no se derrame ni un litro de leche. Por lo que pudimos indagar, las plantas procedían al almacenamiento de los silos hasta completar la capacidad, luego se iban a ver obligados a no realizar la recolección.“CUIDAMOS LA ROPA INTERIOR”Para conocer los alcances y argumentos del paro dialogamos con Domingo Possetto, delegado local de Atilra, quien reconoció que la medida está fundamentada con razones que “vienen enlazadas, pero obviamente están relacionadas con tema de SanCor". “Los compañeros de esa empresa no están cobrando, se les adeudan por lo menos 2 meses y hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar”, explicó Domingo.Además, reconoció que “en la mesa de discusión (con el gobierno y las cámaras empresariales) nos quisieron sacar el aporte patronal permanente de $ 3.600. Nos pusimos al servicio, convenimos hacer un recorte del 70%, dejarlo en $ 1.000, pero no se quedaron en eso". "Les damos la camisa, pero cuidamos la ropa interior. Hasta ahí llegó nuestro amor" remarcó con elocuencia el gremialista, quien además aclaró que la voluntad de resignar el 15% del salario por un año corresponde sólo a los empleados de SanCor. “No se evaluó para nada la posibilidad que los compañeros de las otras empresas tengan que aportar el 15%. Eso no fue tenido en cuenta nunca”, explicó Possetto.Dejó en claro que "quieren quedarse con nuestro convenio colectivo de trabajo. ¿Hasta cuándo tenemos que resignar? El problema de SanCor es de SanCor, nosotros ni las demás industrias tenemos nada que ver".UNA TREGUAEvidentemente Atilra salió a marcar la cancha con esta medida, mucho más después de algunos reconocimientos que realizó el secretario general Héctor Ponce en la conferencia de prensa del martes. “Estamos dispuestos a recortar el aporte solidario en un 70%” dijo el dirigente gremial, en lo que fue prácticamente una oferta al gobierno nacional y a las cámaras industriales de bajar a $ 1.000 el tan mentado aporte. El paro, mucho más después de los dichos de Macri en Santa Fe, sirvió para demostrar que no van a permitir que se toque el convenio colectivo de trabajo, al menos para achicar los derechos adquiridos por los trabajadores.Por lo pronto ni la Nación ni las entidades parecen ceder en la compulsa y, al menos a simple vista, el gremio se muestra algo debilitado. Hay disconformidad en las bases, las decisiones se miran de reojo, siempre en el contexto crítico en el que vive la lechería en todos sus sectores. Y la exuberancia de algunas conquistas sindicales han generado disconformidad social en tiempos donde todos los sectores debieron ajustarse el cinturón.La gente que trabaja en otras industrias sabe que las empresas están haciendo un esfuerzo mayúsculo para conservar potencial y mantener las fuentes laborales. Todos han sufrido la baja de litros de procesamiento por los cierres de tambos, por lo que la relación productos/empleados no es la misma de hace algunos años. Mientras tanto SanCor languidece.