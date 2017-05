Muestra en Arhus arte

Este viernes 5 de mayo a las 20:00 quedará inaugurada en Arhus Galería de arte, la exhibición conjunta de los artistas plásticos locales, Borle (Gustavo Borletto) y Nico Sara, denominada "Si te digo la verdad, te miento". Fotopintura.

El texto que presenta la muestra dice: “Este es un diálogo en el límite, en la frontera; entre la pintura y la fotografía. Amigos y cómplices en el mundo de todo lo visual, una de las ideas centrales que involucra esta decisión de mostrar juntos es abordar la imagen de algo paradójico. Tanto en la representación pictórica como en la fotográfica. Esto, ya está dado en la obra de cada uno en particular y sobre todo en cierta manera de representar que trabajamos desde hace tiempo, coincidentemente."

"Por eso esta paradoja de: 'Si te digo la verdad, te miento' cuando nos preguntan: ¿Esto es foto, o pintura? (y la aparición de este concepto: Fotopintura). Decía en la antigua Grecia el cretense Epiménides: 'Todos los cretenses mienten'. ¿Decía la verdad? ¿O mentía? Las paradojas carecen de solución. Dado esto, avanzamos en el encuentro y la selección de las obras que componen esta muestra. Esperamos que les guste”.

Sobre el consistente currículum de ambos se destaca:

* Sara: artista autodidacta nacido en la ciudad de Rafaela, donde actualmente vive y trabaja. Muestras indiduales: Viaje Interior, Museo Municipal de Arte Dr. Urbano Poggi, Rafaela/ SaraLand, Museo de Arte Contemporáneo UNL, Santa Fe/ SaraLand, Diego Obligado Galería de Arte, Rosario/ SaraLand, Elsi del Río Arte Contemporáneo, Bs As/ S/T, Espacio de Arte Fundación OSDE, La Rioja/ Pinturas 2.0, Elsi del Río Arte Contemporáneo, Bs As/ Imaginario, MPBA Rosa Galisteo, Santa Fe / Nico Sara en Galería Ahrus, Rafaela/ Silencio, Elsi del Río Arte Contemporáneo, Bs As/ Sin título, Centro Cultural Borges, Bs As / Sin título, Museo Municipal de Arte Dr Urbano Poggi, Rafaela/ Límite, Elsi del Río Arte Contemporáneo, Bs As.

Premios obtenidos (selección): Primer Premio Adquisición Area Provincial, Salón Fundación Banco de la Nación Argentina, Bs As./ Mención Especial Adquisición, V Premio de Pintura Banco Central, Bs As./ Primer Premio Adquisición, 4ta Bienal de Pintura Ciudad de Rafaela, Rafaela/ Primer Premio, Premio Bienal Asociación Argentina de Galerías de Arte, Bs As./ Cuarto Premio Adquisición Fondo Nacional de Las Artes, LXIII Salón Nacional de Rosario. / Primer premio, Premio Fundación Williams de Arte Joven, Bs As.

* Borletto: vive y produce desde hace 11 años en Rafaela. Expone individual y colectivamente desde hace más de 20 años. Produce, enseña y escribe en torno a la Fotografía y el Arte contemporáneo. Cursó estudios en Rosario (Escuela de Artes Plásticas Manuel Musto y en la Escuela de Bellas Artes de la UNR). También en Toulouse, Francia (Escuela de Fotografía y Artes Visuales ETPA). Ha curado y diseñado diversas muestras y exposiciones.

Muestras individuales: Color Oeste. Fotografía. Espacio expositivo Jalito. Rafaela/ Diálogo. Entre la Pintura, la Fotografía y el Dibujo. Museo Municipal de Arte Urbano Poggi. Rafaela/ Dualidades. Yo adivino el parpadeo. Fotografía. Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto. Rosario/ Dualidad/ Dualité. Alianza Francesa de Buenos Aires/ Sede Belgrano. Bs As./ El Origen. Paradojas. Dualidades. MAC Museo de Arte de Cañada de Gómez (Santa Fe)/ La línea y el horizonte. Dibujo y Pintura. Museo de Arte Héctor Borla. Esperanza (Santa Fe)/ Dualidad / Dualité. Alianza Francesa de Rafaela/ Obra gráfica/ Gravures. Galerie Amacla. Toulouse. Francia.

Premios obtenidos (selección): Premio adquisición Pintura, en el Salón Nacional del Instituto Cultural del Chaco. Resistencia. Chaco/ Primer Premio adquisición Pintura, en el XVIII Salón Anual del Museo de Arte Héctor Borla de Esperanza. Santa Fe / Segundo Premio adquisición Fotografía, en el Salón V aniversario de la Fundación Ramseyer-Dayer de Esperanza. Santa Fe/ Mención del jurado Pintura, en el Salón del Museo de Arte de Victoria. Entre Ríos/ Mención del jurado Fotografía, en el concurso de la Fundación Iniciar for global action, Buenos Aires/ Segundo Premio del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Japón (Y edición como tarjeta postal) para el Letter Day de Tokio. Japón.