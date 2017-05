Lucas Blondel tuvo su debut en Atlético y se mantiene en el equipo

“La verdad que estoy muy contento, es algo que uno buscó desde hace mucho tiempo y es el sueño de todos”, contó Lucas Blondel en relación a su debut, el pasado domingo en la visita a Olimpo. Como yapa: la ‘Crema’ se volvió con los tres puntos desde Bahía.

“Que se haya dado con una victoria y de la manera en que se dio fue algo muy lindo también”, agregó el juvenil nacido en Buenos Aires y que sólo vistió la casaca de Atlético de Rafaela.

Ayer el DT volvió a probar el equipo y Blondel se mantuvo en el once titular. La expulsión del paraguayo Teodoro Paredes le permitió ingresar en el último juego, pasando Carniello a la zaga, y Llop mantendrá dicha variante para recibir este sábado a Unión de Santa Fe.

“Trato de tomármelo tranquilo, me enteré al comienzo de semana que iba a jugar y siempre trato de tomarlo con tranquilidad, estoy muy contento”, señaló Blondel en relación a la oportunidad que se le viene de ir desde el arranque.

A Blondel le tocó debutar en un momento complicado del partido. Atlético se había quedado con uno menos a los 36 minutos de juego y hacía tres que Olimpo se lo había empatado. El panorama no era el mejor. Así y todo, el juvenil que hizo prácticamente toda su formación en Inferiores de Liga, manifestó: “Me sentí cómodo dentro de la cancha, no tenía que pasar tanto al ataque porque teníamos uno menos, y eso es lo que más me gusta hacer, pero me sentí bien, cómodo defendiendo y teníamos que ganar como sea”.

En relación al cotejo que se viene, ‘Chocho’ Llop le confirmó a comienzos de semana que iba a ser titular. “Me mostró una serie de movimientos que pretende que haga y me pidió que juegue tranquilo, que lo haga como lo vengo haciendo”, contó Lucas (20 años).

Atlético llega en un gran momento al encuentro ante el ‘Tate’, sabiendo que para continuar soñando con la lucha de los promedios deberá comenzar a ganar de local, algo que no logra desde hace tres partidos: “Es nuestro momento, llegamos después de un triunfo muy importante y nos propusimos un ‘mini’ torneo en estas fechas que nos quedan y sabemos que de local tenemos que revertir la imagen y sobre todo quedarnos con los tres puntos que es lo que nos va a permitir seguir manteniendo la ilusión”, finalizó Lucas Blondel.