Ya están a la par

Era lo que le quitaba el sueño a Juan Manuel Llop. En un duelo tan importante, no quería que faltaran dos de sus jugadores claves en el fondo, y eso que ya pierde a Teo Paredes por la expulsión. Por eso, cuando ayer Oscar Carniello y Mathías Abero se entrenaron a la par de sus compañeros, al DT se le escapó una sonrisa. Claro, el capitán tuvo que salir en el entretiempo del encuentro ante Olimpo por un fuerte golpe en la zona de la cadera y el uruguayo venía con una carga en el isquiotibial y ambos estaban en duda para enfrentar el sábado, 19 hs, a Unión de Santa Fe. Sin embargo, se recuperaron como estaba previsto y ayer pudieron practicar con normalidad.Lucas Hoyos; Lucas Blondel, Carniello, Gastón Campi y Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Kevin Itabel; Fernando Luna; y Leandro Díaz.Esos fueron los 11 que paró en el nuevo trabajo táctico de ayer ‘Chocho’, y si bien aún no lo confirmó’, serán los que saldrán desde el minuto inicial ante el ‘Tate’. A estos se les suman entre los concentrados el arquero Ramiro Macagno, el defensor Tomás Baroni, los mediocampistas Angelo Martino, Facundo Soloa y Diego Montiel; y los delanteros Robin Ramírez y Ramiro Costa.Este viernes desde las 11 de la mañana, en el predio del Polideportivo del Autódromo, se enfrentarán las Divisiones Reservas de Atlético de Rafaela y Unión de Santa Fe. La ‘Crema’, que hace ocho juegos que no puede ganar, irá con: Ramiro Macagno; Mauro Ferrero, Gerónimo Astrada, Nelson Benítez, Gianfranco Ferrero; Enzo Copetti, Mateo Castellano, Lautaro Gaggi; Gabriel Morales y Alfredo Pussetto.