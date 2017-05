Entidades en pie de guerra

Tanto el Centro de la Industria Lechera (CIL) como la Asociación de Pequeñas Y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) se expresaron de manera crítica contra el paro decretado por Atilra. Con sendos comunicados coincidieron en la necesidad que la medida sea por corto lapso, de lo contrario se iban a ver obligados a no realizar la recolección de la materia prima.El CIL calificó como “sorpresivo e injustificado” el paro realizado, por lo que aseguró que “atento a los perjuicios y los daños ocasionados con la medida de fuerza procederá al no pago de la / s jornada / s no trabajada / s por aquellos que adhieran”.Por su parte Apymel insistió en su trabajo “orgánico”, con todos los miembros de la “cadena láctea para lograr mayor competitividad y tener expectativas de continuar con la actividad industrial”.Además remarcaron que el paro “busca únicamente dañar a la industria, la cual a nadie escapa en su gran mayoría está en riesgo”, argumentando que “empresa que no trabaja, no factura, no tiene ingresos”.Asimismo instaron a “todos los empresarios que comuniquen a las fuerzas vivas de su medio la situación, y que pidan la intervención necesaria a fines de evitar cualquier tumulto”.