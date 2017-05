Investigan supuesto intento de secuestro en Ataliva

La víctima sería un menor de edad, y no hay certezas sobre la materialidad del hecho; sin embargo la policía investiga y no descarta nada. La presunción de lo que se denuncia se basa en un audio de whatsapp, pero nadie habría visto nada. Se cree también en un susto más que en un intento de secuestro

Un supuesto intento de secuestro del cual habría sido protagonista un niño de 12 años en la localidad de Ataliva, si bien en un primer momento alertó a la población, con el correr de las horas dejó a la luz más dudas que certezas sobre si en realidad fue un intento de rapto, solamente una pregunta de un mayor a un menor, o directamente el niño se asustó frente a un desconocido que no tenía segundas intenciones.



HIPOTESIS

Cuando los padres del niño regresan a su casa, quien tiene 12 años les dice que jugaba en la vereda y que un hombre lo quiso agarrar y luego se fue, lo que le provocó un gran susto. El niño sería hijastro del Presidente Comunal de la localidad de Galisteo.

Luego de comentar esto a sus padres, una mujer que sería su madre, se acercó a la Subcomisaría N°2 de Ataliva y radicó una denuncia sobre lo ocurrido, en la tardecita del miércoles.

Si bien no se descarta nada en el terreno investigativo, tampoco se puede decir al momento que haya nada firme en cuanto al hecho en cuestión que es objeto de pesquisas.

Luego de la denuncia, los investigadores habrían recurrido a cámaras de seguridad donde se pudo establecer que en el momento que el chico relata había dos vehículos. Uno de ellos es de un vecino de la localidad que estaba circunstancialmente en el lugar, mientras que el otro aún debía ser verificado.



EL AUDIO

El audio de whatsapp que se viralizó, en el cual habla el chico -supuesta víctima-, y que dio base al relato en sí y a toda clase de conjeturas públicas, fue también recibido en la Redacción de LA OPINION, y dice textualmente lo que sigue:

“Yo estaba jugando afuera con la bici, bahh, estaba paveando, y veía la camioneta pero no me daba cuenta; me fui adentro a dejar la bici en el patio, y el baño estaba enllavado, entonces tenía que entrar por el garaje, y cuando fui a pegar toda la vuelta caminando, llegué a la puerta y vi la camioneta que frenó, y se bajó, y me salieron a correr, y yo corrí toda la vuelta y entré adentro y enllavé todo. Encima estábamos yo y la Nelly nomás” (sic), dice el relato grabado donde se escucha la voz de un niño.

De aquí a que la grabación tenga asidero hay un largo trecho que será motivo de investigación. De hecho la Fiscalía Regional 5 Rafaela ya tomó intervención en el asunto, dejando la investigación en manos de la fiscal Angela Capitanio.