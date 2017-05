En la Sur manda La Hidráulica y en la Norte todo está más parejo

El torneo Oficial dede ladepuso en disputa, el último fin de semana, la quinta fecha. Con esta, La Hidráulica de Frontera sacó diferencias sobre el resto en la Zona Sur y lidera en tres de las cuatro divisionales. En Sexta y Séptima en soledad, en Octava junto a Zenón Pereyra y este último lidera la Novena.Por el lado de la Zona Norte todo está más parejo y se reparten los liderazgos. Tiro Federal en Sexta, Ramona en Séptima, Moreno en Octava y Aldao en Novena.Todo lo sucedido y lo que se le viene a cada club:Moreno 2 (Nicolás Beltramo x 2) – Arg. Humberto 0, Dep. Aldao 1 (Ezequiel Caglieris) - Tiro Federal 4 (Hernán Fernández x 2, Andrés Rosso y Nicolás Orellano), Arg. Vila 2 (Carlos Ayala y Martín Agodino) – Sp. Roca 0, Dep. Ramona 1 (Luciano Bessone) – Ind. Ataliva 0. Al Dep. Tacural le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.Moreno 0 – Arg. Humberto 0, Dep. Aldao 1 (Erik Iturre) - Tiro Federal 5 (Facundo Acosta x 3, Edgar Ñañez y Elías Varela), Arg. Vila 3 (Axel Noriega x 2 y Pablo Moreyra) – Sp. Roca 1 (Matías Ribalta), Dep. Ramona 1 (Matías Guglielmone) – Ind. Ataliva 0, Unidad Sancristobalense 2 (Brian Duarte x 2) - Dep. Tacural 0.Moreno 1 (Alan Ferri) – Arg. Humberto 0, Dep. Aldao 2 (Nicolás Guglielmone x 2) - Tiro Federal 0, Dep. Ramona 1 (Mateo Masuero) – Ind. Ataliva 1 (Diego Ricarte). A Vila y Unidad Sancristobalense le dieron los puntos ya que Roca y Tacural, respectivamente, no presentaron las divisionales.Moreno 2 (Fernando Turquetti y Benjamín Albertengo) – Arg. Humberto 3 (Rodrigo Flores, Bautista Alassia y Axel Villarruel), Dep. Aldao 2 (Bautista Beccaría, Maximiliano Lucero) - Tiro Federal 1 (Valentín Cerrudo), Arg. Vila 2 (Franco Ramallo y Joel Mansilla) – Sp. Roca 3 (Agustín Cassina x 2 y Lautaro Bonsegundo), Dep. Ramona 0 – Ind. Ataliva 0, Unidad Sancristobalense 2 (Juan Pablo Sandoval y Ezequiel Sandoval) - Dep. Tacural 0.Independiente Ataliva vs. Argentino Vila, Sp. Roca vs. Dep. Aldao, Tiro Federal vs. Moreno de Lehmann, Arg. Humberto vs. Dep. Tacural, Dep. Ramona vs. Unidad Sancristobalense.Atlético (MJ) 0 - La Hidráulica 2 (Agustín Juncos y Esteban Robles), San Martín 3 (Kevin Salzgeber x 2 y Nazareno Banchio) - Santa Clara 2 (Kevin Cabrera Viera y Joaquín Ramírez), Bochazo 1 (Jonatan Ocampo) – Florida 4 (Juan Cruz Montenegro x 2, Rolando Ferreyra y Rodrigo Pineda), Zenón Pereyra 2 (Alejandro Mendoza y Santino Turina) - Talleres (MJ) 1 (Mauricio Riffle).Atlético (MJ) 0 - La Hidráulica 3 (Federico Díaz, Hernán Dreiling y Gastón Amaya), San Martín 0 - Santa Clara 1 (Gian Lucas Ojeda), Bochazo 3 (Iván Giussani x 3) – Florida 1 (Natalio Priollo), Zenón Pereyra 0 - Talleres (MJ) 0.Atlético (MJ) 1 (Damiano Jaime) - La Hidráulica 1 (Facundo Farías), San Martín 0 - Santa Clara 1 (Joaquín Bocco), Bochazo 1 (Ian Martín) – Florida 2 (Alejo Manna x 2), Zenón Pereyra 1 (Leandro Maffini) - Talleres (MJ) 0.Atlético (MJ) 3 (Ignacio Notta, Lautaro Dominino y Damiano Jaime) - La Hidráulica 0, San Martín 3 (Franco Borgarello x 2 y Diosnel Cáceres) - Santa Clara 3 (Juan Suppo x 3), Bochazo 0 – Florida 0, Zenón Pereyra 7 (Gastón Bruno x 3, Ignacio Turaglio, Lucas Bossio, Máximo Galante y Benjamín Leonarduzzi) - Talleres (MJ) 0.Atlético (MJ) 0 - La Hidráulica 1 (José Toscano).Talleres (MJ) vs. Bochófilo Bochazo, Florida Clucellas vs. San Martín, Sp. Santa Clara vs. Atlético (MJ), La Hidráulica vs. Dep. Josefina. Libre: Zenón Pereyra.