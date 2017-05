Triunfo de Brown

Brown de San Vicente le ganó 1 a 0 a Florida de Clucellas en el encuentro que se disputó anoche, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.El gol para el triunfo del conjunto local fue anotado por Carlos Albera a los 40m del segundo tiempo. En Reserva fue empate 1 a 1.Vale recordar que el miércoles Ferrocarril del Estado le ganó 2 a 1 a Atlético de Rafaela.Este viernes, desde las 20:30, Unión de Sunchales recibirá a Ben Hur con el arbitraje de Franco Ceballos. El resto va el Domingo 7/5 a las 15:30 La Hidráulica vs Libertad, 9 de Julio vs Sportivo, Quilmes vs Peñarol.Ben Hur 15 puntos; 9 de Julio 13; Unión 12; Sportivo 11; Florida 10; Peñarol 10; Atlético 8; Quilmes 5; Libertad 5; Brown 5; Ferro 4; Humberto 2; La Hidráulica 1; Ramona 1.