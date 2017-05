Noticias al Cierre

EXIMEN AL GOBIERNO DE CONVOCARA LA PARITARIA NACIONAL DOCENTEBUENOS AIRES, 5 (NA). - El fallo judicial que obliga al Gobierno a convocar a paritarias a docentes nacionales no se aplicará hasta que la Cámara del Trabajo se expida, ya que la resolución fue recurrida y la jueza concedió ese recurso con "efecto suspensivo", trascendió ayer. Sin embargo, la Unión Docentes Argentinos (UDA) -que impulsó la medida cautelar original- adelantó en un comunicado que recurrirá esa decisión y cuestionó a la magistrada.EL SINDICATO AUTOMOTRIZ CERROSUBA SALARIAL TRIMESTRAL DE 6,41%BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y los empresarios del sector acordaron una suba salarial para el primer trimestre del año por un 6,41%, que anualizada implicaría una mejora de 25,6%. Desde hace siete años, el sindicato de mecánicos aplica una metodología de ajuste salarial trimestral.LOMBARDI FALTO A REUNION EN DIPUTADOSPOR LOS DESPIDOS EN RADIO NACIONALBUENOS AIRES, 5 (NA). - La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados se reunió ayer sin la presencia del responsable del Sistema de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, quien había sido convocado para responder preguntas sobre los despidos en Radio Nacional.DESDE HOY SE PODRA CONSULTAR ELPADRON PROVISORIO PARA LAS ELECCIONESBUENOS AIRES, 5 (NA). - La Cámara Nacional Electoral informó que a partir de hoy estará disponible para su consulta en la web el padrón provisorio para las próximas elecciones legislativas. Precisó que los votantes podrán consultar en su sitio Web (electoral.gob.ar) la información y hacer reclamos o denuncias al respecto hasta el 19 de mayo. En caso de encontrar irregularidades, podrán comunicarlas a través de Internet, telefónicamente o presentándose en la sede del organismo o en la secretaría electoral correspondiente a su último domicilio.MINISTRO DE PRODUCCION DIJO QUEARGENTINA ES UN PAIS "CERRADO"BUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Producción, Francisco Cabrera, consideró ayer que la Argentina sigue siendo "el país más cerrado del mundo junto con Brasil", y subrayó que, por ese motivo, el presidente Mauricio Macri pidió buscar en forma constante cómo "simplificar" el comercio exterior. Fue al disertar en la jornada abierta "La Agenda de la Competitividad", organizada por la Sociedad Rural en el predio ferial de Palermo.DIETRICH AHORRO $32 MIL MILLONES ALEVITAR CARTELIZACION EN OBRA PUBLICABUENOS AIRES, 5 (NA). - El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, aseguró que evitar la "cartelización" en la obra pública permitió "ahorrar 32.000 millones de pesos durante el 2016" y ponderó el aporte que puede proponer la empresa extranjera en la obra pública local para "crear competencia". Fue al disertar en la jornada abierta "La Agenda de la Competitividad", organizada por la Sociedad Rural Argentina en su predio ferial de Palermo.CGT: UNA FAMILIA TIPO NECESITO ENABRIL $14.761,49 PARA NO SER POBREBUENOS AIRES, 5 (NA). - Una familia tipo necesitó durante abril $14.761 para no ser pobre y en ese mes la inflación fue del 2,45%, estimó el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT. La cifra publicada por la central obrera estuvo en línea con otras estimaciones privadas, las cuales aseguran que el costo de vida subió más del 2% durante el mes pasado.EL LUNES COMIENZA EL JUICIO CONTRABOUDOU POR LA CAUSA DEL AUTOBUENOS AIRES, 5 (NA). - El juicio oral y público contra el exvicepresidente Amado Boudou en la causa en la que se lo investiga por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil comenzará el próximo lunes.