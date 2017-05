Hubo arreglo con Atilra y surgió la ayuda a SanCor

FOTO J. BARRERA PARALIZADA. Las industrias no tuvieron actividad. La jornada finalizó con un acuerdo que terminará de firmarse hoy.

Los trabajadores de las industrias lácteas afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de las República Argentina (ATILRA) realizaron ayer un paro de actividades, en protesta por la situación de los compañeros de SanCor CUL y las intenciones políticas de diferentes sectores de modificar el convenio colectivo de trabajo. La medida se extendió prácticamente durante todo el jueves, mientras en Buenos Aires se retomaron las negociaciones entre las distintas partes que procuran el salvataje de SanCor y el mejoramiento en general de las industrias lácteas.

En dicha reunión continuaron las charlas entre el gobierno nacional, las Cámaras industriales, Centro de la Industria Láctea y Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas, y el gremio. Si bien no surgieron demasiados datos, pudimos conocer que fueron muchas horas de negociación y que recién pasadas las 21:00 el acuerdo empezó a cristalizarse. El convenio, que terminará de firmarse hoy pero que comenzó a regir desde anoche mismo a través de las primeras reacciones de la propia SanCor contempla algunas concesiones importantes del gremio.

El acuerdo incluiría el recorte del "aporte solidario", que hoy es de $ 3.600 por empleado/mes, para pasar a ser de $ 750 para las Pymes (nucleadas en APYMEL) y de $ 1.500 para las demás industrias (CIL). Este recorte se revisaría a fin de año, con la intención de volver a subirlo en caso que la lechería en general registre el repunte que todos anhelamos.

Además, se habría acordado congelar la pauta salarial hasta fin de año, salvo un crecimiento desmesurado de la inflación (mayor a un 25%).

Como contrapartida, y lo prueban las inmediatas reacciones de SanCor, se habrían liberado fondos de manera inmediata para que la Cooperativa comience a hacerle frente a las obligaciones más urgentes. Se destacan en este sentido la retribución por la materia prima a los tamberos y el pago de salarios atrasados. Acciones urgentes que buscarán que la empresa retome la actividad productiva y comercial.

Fuentes del gobierno nacional se mostraron optimistas, pero no quisieron celebrar hasta no ver todos los documentos firmados. Incluso desde nuestra provincia el mismísimo gobernador Miguel Lifschitz fue siguiendo las alternativas del encuentro en tiempo real, con el interés lógico por la gravedad de la situación de la cooperativa.



EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE FUERZA



Durante toda la jornada de ayer nos fuimos comunicando con representantes de Atilra para medir el impacto y desarrollo del paro decretado. El referente en Rafaela del gremio, Domingo Possetto, nos indicó que la medida fue tomada por “los compañeros de SanCor, que no están cobrando, se les adeudan por lo menos 2 meses y hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar”.

Más tarde, mientras comenzaban a surgir novedades desde Buenos Aires, Atilra indicó a las bases el levantamiento del paro. En una comunicación interna el secretario Héctor Ponce expresó: “Acabamos de firmar un acta en el marco del Ministerio de Trabajo de la Nación con la participación del Centro de la Industria Lechera (CIL) - Apymel - el Secretario de Trabajo de la Nación Ezequiel Savor e Ignacio Werner funcionario del Ministerio de la Producción. Arribándose a un acuerdo sobre los siguientes puntos: Aportes con destino a Atilra, liberación de fondos para SanCor y tratamiento en un futuro próximo del Convenio Colectivo de Trabajo”.

De esta manera “Etín” anunció que “en virtud del compromiso que acabamos de firmar a partir de este momento levantamos la medida de fuerza en forma tranquila y pacífica”. Además aprovechó para rescatar “la unidad solidaria y monolítica que han demostrado los compañeros y compañeras a lo largo del tiempo que duró la huelga, unidad en la acción que nos permite salvaguardar nuestros derechos”.