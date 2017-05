No intentó suicidarse novia de "Pocholito"

Aun no se acallan los ecos que informativamente produjo la detención, en Puesto Gaboto, en el sur santafesino, de Alan Catriel Martínez, alias "Pocholito", de 16 años de edad, y su posterior traslado al Complejo Esperanza, en Córdoba, desde donde se había fugado semanas antes.

Se memora que "Pocholito" estaba en dicho lugar (desde la huída de Martínez cuenta con atención de personal civil y efectivos del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba), imputado -entre otros delitos- en el homicidio de Santiago Abrahan Dávila, tío de la intendenta de Frontera.

También, que a partir de la fuga Alan Catriel cometió varios delitos tanto en San Francisco como en Balnearia, Frontera y Josefina (esta dos últimas poblaciones del departamento Castellanos, en nuestra Provincia), en mayoría acompañado por su novia Nicol Valentina Ghigo, de 16 años de edad.

En ese contexto, cuando la Policía de Frontera trataba de dar caza a "Pocholito" (en una ocasión el pibe tiroteó a los uniformados, y estos solamente pudieron secuestrar la moto en que circulaba, varios cartuchos de arma de fuego y un teléfono celular), se concretó el arresto de Nicol.

La jovencita portaba una pistola Bersa calibre 22, con numeración limada y varios proyectiles, uno de ellos en la recámara listo para ser disparado, y tras trámites legales en la Comisaría 6ª fue trasladada a Rafaela y puesta a disposición del Juzgado de Menores, a cargo de María Alejandra Feraudo de Platini.

VERSIONES DESMENTIDAS

Al menos tres personas residentes en San Francisco y Frontera, se acercaron a Romeo Lanata -colaborador de LA OPINION online en ambas ciudad-, y consultaron sobre cuánto había de cierto en versiones que daban cuenta sobre que "Nicol habría intentado suicidarse en el lugar donde está detenida, un alberque de mujeres de Santa Fe, luego de pasar varios días en la Alcaidía de la Policía de Rafaela".

Ambas instancias no son ciertas. Nicol Ghigo continúa privada de su libertad en un sector de la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, nunca abandonó dicho escenario, y no se ajusta a la verdad que haya atentado contra su vida.

Abrevando en fuente altamenta calificada, LA OPINION online está en condiciones de contar la verdad sobre el presente y futuro de quien es conocida como "la novia de 'Pocholito'".

* -Cuando arribó a Rafaela desde Frontera, Nicol estuvo unos días detenida en uno de los calabozos de la Seccional 2ª de nuestra ciudad, en mérito a que al lugar de alojamiento de menores en la Alcaidía de la UR V de Policía, era ocupado por varios varones. Una vez trasladados, desde el Juzgado de Menores se solicitó que Nicol ocupe dicho lugar, en este caso en soledad.

* -Que la ciudad y la Provincia no cuentan con un lugar adecuado para la detención de menores que transitan una etapa de su vida como la que experimenta Nicol Ghigo, no resulta novedad. Y lamentablemente todo se dilata en cuanto a una toma de una decisión al respecto por parte de autoridades provinciales, que deben velar porque dicha instancia no ocurra. El tiempo pasa y la solución no llega.

* -Un ejemplo viene a la memoria, trayendo a la superficie lo sucedido en 2016, cuando estuvo sobre el tapete el caso de Karen Ñañez (el 5 de marzo de ese año cumplió la mayoría de edad), quien cuando era menor fue autora de la muerte, en Ceres, de María Fernanda Chicco.

* -En cuanto a Nicol Valentina Ghigo se supo que aún no está resulta su situación. El expediente está en su comienzo. En tanto, en la mañana de hoy fue trasladada al Juzgado de Menores de nuestro medio, y allí cumplimentó determinadas situaciones inherentes al motivo de su detención.

* -Para mañana está previsto -una vez más- la asistencia al Juzgado de Menores de su madre, a fin de interiorizarse de las actuaciones judiciales pertinentes.

* -La magistrado actuante dispone de algunos días más para tomar una decisión. Podría estarse en presencia de una medida socioeducativa, y en ese terreno no estaría al margen determinar una libertad en tanto la causa sigue adelante en su instrumentación.

* -Sobre una presunta participación de Nicol junto a "Pocholito" en un asalto a un camionero a la vera de la ruta nacional 19, jurisdicción de Josefina, donde el obrero del volante resultó baleado en la espalda, la actuación policíaca presentaría algunos huecos importantes, a la hora de ser confeccionado el legajo.

* -Algo similar habría ocurrido con lo redactado, tras la detención de la menor portando el arma que se menciona con antelación.