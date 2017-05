PAMI: interrumpen prestaciones médicas

Al requerir consultas y prácticas médicas, afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami) se encontraron en las últimas 48 horas con la respuesta de que las prestaciones están cortadas, aunque no en todos los casos, según da a conocer hoy la agencia AIM

FOTO ARVHIVO - PRESTACIONES MEDICAS.- A través del PAMI están nuevamente cortadas, aunque no en todos los casos.

El problema surgió en coincidencia con la decisión del nuevo director Ejecutivo, Sergio Casinotti, de retornar al sistema de capitas, pero desde la obra social el tema se maneja con hermetismo y su política de comunicación centralizada en Buenos Aires deja sin respuestas claras a los afiliados.

En consecuencia, numerosos jubilados se encontraron, y encuentran con una sorpresa: al concurrir a consultorios médicos o sanatorios se desayunaron (desayunan) con que su obra social, el Pami, no les brindaba cobertura para la consulta o práctica a realizarse porque "las prestaciones están cortadas".

CONFIRMACION

Lo precedente fue confirmado en nuestra ciudad, esta mañana, por un jubilado que narró lo ocurrido a LA OPINION online, al momento de requerir un turno para una posterior realización de un electrocardiograma. En la ocasión de solicitaron que aguarde unos 10 días, y regrese a ver si el problema está solucionado

Justo resulta mencionar que el corte no es generalizado, dado que en determinados puntos del país hay quienes siguen atendiendo normalmente.

¿CUAL ES EL PROBLEMA?

De todas maneras, trascendió que el problema estaría vinculado al cambio del sistema de pago a los profesionales. El nuevo director ejecutivo, Sergio Casinotti, cambió el sistema de facturación que se aplicaba hasta ahora en la obra social de los jubilados y resolvió volver al llamado sistema de cápitas.

Mediante el sistema de cápita, los sanatorios o clínicas reciben una suma fija por un número fijo de afiliados, hayan recibido o no una prestación. Firman un convenio, por ejemplo, para atender a 200 personas, y eso es lo que cobran, aunque sólo atiendan 50. Hasta ayer se pagaba sólo por la prestación dada en forma efectiva.

LO QUE SE ARGUMENTA

El argumento es que de esta manera que se sabe cuánto se va a pagar mes a mes, y es más fácil de controlar y que con el sistema anterior no hay forma de verificar que las facturaciones correspondan a prestaciones reales, aunque los médicos advierten que con el sistema capitado se tiende a la subprestación, o sea que los médicos no van a operar o atender a todos los pacientes que lo necesiten, porque la obra social no va a pagar por ellos.