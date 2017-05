Corral no será candidato a diputado en las elecciones

El gobernador Miguel Lifschitz y el presidente de la Nación, Mauricio Macri, participaron ayer de la inauguración del Metrobus Santa Fe (MetroFé).

La obra vial, de seis kilómetros, está ubicada en la avenida Blas Parera y cuenta con un carril exclusivo para colectivos, paradas, iluminación led, semaforización, bicisenda, desagües, forestación y parquización.

El acto también sirvió para hacer una definición política trascendental: el propio Presidente Mauricio Macri dijo que Cambiemos está "avanzando bien en Santa Fe" y que "en breve" serán presentados los candidatos por ese espacio político de cara a las legislativas de octubre, pero descartó que el actual intendente de la capital provincial y titular de la UCR a nivel nacional, José Corral, vaya a ser candidato.

"José (Corral) va a seguir siendo intendente", indicó el mandatario en la conferencia que brindó en la Municipalidad de Santa Fe luego de encabezar la inauguración del Metrobus de esa ciudad. No obstante, el jefe de Estado aclaró que "estamos bien, avanzando con Cambiemos en la provincia, con un acuerdo entre todos, para en breve presentar nuestros candidatos en la próxima elección".

Recordemos que a principios de año, Corral era casi un número puesto para liderar la candidatura de Cambiemos en la nómina para diputados nacionales. Incluso, se decía que era un paso previo a su candidatura como Gobernador en 2019. Pero, hace algunas semanas, el radicalismo, socio tanto del Frente Progresista Cívico y Social como del PRO, decidió quedarse dentro del FPCyS para las elecciones comunales e ir en Cambiemos para las Nacionales. Una decisión que generó mucha polémica al interior del propio radicalismo como con sus socios del PRO, que le exigían desde hacía meses una definición concreta.

Macri formuló sus declaraciones a la prensa acompañado por el gobernador Miguel Lifschitz; el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y Corral. Sobre el jefe comunal recordó también que había afirmado en su momento "que él tenía un compromiso con los santafesinos como intendente, y que lo íbamos a hablar (la posibilidad de una candidatura como diputado), no que lo iba a convencer". "No me gusta comprometerme donde uno sabe que no va a tener éxito", bromeó el mandatario.