Inauguraron el edificio de la Escuela Secundaria 564

LEHMANN. - En informe de prensa difundido desde el Gobierno provincial se hizo saber que la ministra de Educación, Claudia Balagué, presidió ayer, miércoles, el acto inaugural del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Orientada N° 564 de esta localidad .

Durante la formalidad, realizada en la sede del establecimiento escolar, Balagué destacó que “no hay mejor acto para el Ministerio de Educación que inaugurar una escuela que abre sus puertas a los jóvenes. Es muy lindo ver nacer una escuela, un proceso que a veces es largo pero se consigue”.

También indicó que la creación de instituciones escolares y edificios se viene dando en todo el territorio santafesino desde que el secundario comenzó a ser un nivel obligatorio. “Desde el 2006 empezamos a trabajar muy fuertemente para que todos los chicos estén incluidos en el secundario. Claro que no nos conformamos porque sabemos que hay chicos que no ingresan o que no terminan la secundaria por distintos motivos. Estamos acompañando ese proceso mediante el plan Vuelvo a Estudiar, que ya consiguió que más de 15 mil chicos volvieran a la escuela”.

Por su parte, el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, remarcó que “ya hay unos 20 espacios educativos nuevos en el departamento, de todos los niveles. Esta localidad en particular está creciendo y edificios como este son un logro de todos, del trabajo conjunto de la comunidad y de los gobiernos nacional, provincial y comunal. Esto es lo que da resultado”.

El presidente comunal de Lehmann, Lucio Beltramo, agradeció a todos aquellos que hicieron posible este edificio para la escuela secundaria. “Nuestros niños se merecen estudiar en lugares adecuados y acordes a sus necesidades, así que estamos muy contentos”, indicó.

“Es importante tener sueños, no perderlos de vista y perseguirlos. Esta frase sintetiza la convicción de todos los que formamos parte de la escuela 564”, dijo la directora, Fernanda Lung, quien resumió que la institución fue creada en el año 2007 como anexo de la secundaria N° 204 de Rafaela.

Luego, el anexo se independizó en el 2009 y en la actualidad cuenta con 193 alumnos y una matrícula en crecimiento sostenido.



UNA NECESIDAD

La escuela venía desarrollando sus actividades en dos inmuebles, uno de ellos, una casa prestada por la comuna. Este año, a partir de la concreción de esta nueva edificación de 1281 metros cuadrados, logró unificar su alumnado en un mismo espacio.

El nuevo edificio consta de cinco aulas, un hall de ingreso, salón de usos múltiples, depósito, centro de recursos multimediales, taller, galería, grupo sanitario, dirección, vicedirección, secretaría, salas de espera y reuniones, office, baño y playón deportivo.

La obra para esta escuela -la única oferta de nivel medio de la localidad- demandó una inversión de $ 15.119.029 financiada por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y gestionada por el Ministerio de Educación provincial.



PRESENTES

También asistieron al acto de inauguración el diputado provincial Omar Martínez; la delegada de la Región IV de Educación, Carolina Pelegry, y representantes de las instituciones intermedias de Lehmann, alumnos y docentes.