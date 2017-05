Recova: expropiar y que pague un privado, ¿es una posibilidad?

En la jornada de ayer, los concejales de la ciudad recibieron la visita del Fiscal Municipal, Daniel Galoppo y la Secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo para que den su punto de vista respecto al proyecto de ordenanza proponiendo la expropiación de la Recova y de los exGrandes Almacenes Ripamonti.Tal cual como lo había adelantado LA OPINION Galoppo marcó la necesidad de tener un proyecto para el lugar antes de habilitar el debate por la expropiación en el recinto. Y para ello, se barajaron diferentes ideas. Una de ellas es permitir lo que denominaron "una expropiación privada". Esto implicaría que se haga el trámite tal cual como se pensaba (declarar el interés público a través de una ordenanza y de una ley provincial), con la diferencia de que en lugar de poner el dinero el Estado, lo haga un privado.Mariana Nizzo indicó que "la idea de la expropiación siempre se barajó. Pero como Ejecutivo tenemos una responsabilidad muy grande. Cuando se presenta una propuesta de este tipo, se tiene que solventar. Y se hace con un proyecto. No es expropiar por expropiar, sino con una idea y, fundamentalmente, con fondos".La funcionaria también dio un dato hasta ahora desconocido: "en uno de los viajes que hicimos a Buenos Aires consultamos a Nación para ver si había posibilidades de financiación para este tipo de proyectos, pero en ese momento, nos dijeron que no era de interés la conservación del patrimonio"."Quiero destacar la puesta en valor de la discusión sobre el patrimonio de la ciudad. Está bueno que se plantee en el Concejo. No es un tema fácil. Faltan leyes que colaboren en la protección patrimonial", dijo Nizzo.La funcionaria confirmó que "estábamos trabajando en una etapabilidad con el Intendente". ¿Qué implicaba esto? Primero trabajar en la conservación de lo que queda, conseguir los fondos, definir con un proceso de participación popular el destino del lugar y luego sí, avanzar con la expropiación. "Lo principal es tener un proyecto. También se tiró la idea de colaborar con una expropiación privada, con un proyecto privado. Ahí ya cambia la historia, porque nosotros no tenemos un fin rentable y un privado sí. Sí va a depender mucho del proyecto económico: si no le rinde, no va a resultar. Hay varias alternativas como para estudiar y trabajar", dijo Nizzo.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), "la idea es que tenga algún tipo de interés general para la comunidad". "Habría que buscar algún tipo de acuerdo sobre el interés general, que podría ser recuperar el patrimonio histórico. Pero habría que ver bien el mecanismo legal. Pero es una posibilidad. Esto recién se inicia, es algo que lo tiramos sobre la mesa para analizarlo", dijo.Nizzo agregó que "le hemos pedido a la Cámara Inmobiliaria una tasación del inmueble, que era algo que había pedido el Concejo el año pasado. Y dos profesionales nos están preparando un proyecto para conservar y solidificar tanto la Recova (que es la galería) como el edificio, tanto de su fachada, como de su interior. Queremos conservar y evitar que se siga deteriorando". La funcionaria no quiso dar precisiones con respecto a cuándo podrían llegar a estar estas conclusiones. "Hay que hacer vigas, fundaciones, columnas.... una estructura para conservar sobre todo la fachada sobre Belgrano, el techo de madera, los túneles", detalló. Estos trabajos los podría hacer el dueño del edificio o bien, el Municipio y después, trasladarle los costos a García Cullá. El Municipio solamente tendría presupuestado el pago de los honorarios de estos profesionales y para hacer conservaciones en la Recova, no en los exGrandes Almacenes.