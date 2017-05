El Municipio entrega llaves de la sede sur de la Comunitaria

A partir de la jornada de hoy, la Municipalidad de Rafaela hace entrega de las llaves a las autoridades de la Policía Comunitaria en Rafaela, del reacondicionado edificio de la ex Agencia de Seguridad Alimentaria (ASAl) en barrio Fátima. Este lugar fue destinado a la instalación de una nueva sede de Policía Comunitaria, en el sur de nuestra ciudad.Las obras civiles fueron terminadas y a partir de la jornada de hoy habrá una guardia policial en el edificio, mientras se termina con los detalles más finos de la obra, como línea telefónica y conexión a internet, mientras se aguarda que en la semana que comienza el domingo 14, se reúnan el intendente Luis Castellano y el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, para firmar el convenio que ponga en marcha las operaciones policiales, y protocolarmente se inaugure oficialmente el edificio.En este sentido, durante la jornada de ayer recorrieron nuevamente las obras, el jefe de Gabinete municipal, Eduardo López; y el director provincial de Policías de Intervención Comunitaria Daniel Medus.Por la tarde, LA OPINION dialogó con Eduardo López, sobre la nueva sede policial en el sur ciudadano que tendrá como área de influencia a los barrios Fátima, Villa Podio y 2 de Abril.El funcionario municipal confirmó lo dicho en párrafos anteriores, sobre la puesta en funcionamiento, agregando que, “ya desde el fin de semana pasado hubo personal de Policía Comunitaria controlando el lugar, para proteger de cualquier daño el edificio, y a partir de mañana (por hoy) cuando entreguemos las llaves, habrá presencia de personal policial las 24 horas”, dijo.Respecto de la firma del convenio que dé un marco legal a esta iniciativa, López señaló que, “el convenio todavía no está firmado […] se encuentra en el Ministerio de Seguridad, y justamente lo que le pedí a Daniel Medus, es que firmemos ese convenio a la brevedad, que para nosotros es muy importante porque es la cesión en comodato del espacio. Creo que la firma de ese convenio será la semana del lunes 15 de mayo”, señaló, aunque prefirió llamar al futuro acto, no de “inauguración”, sino de “inicio de actividades”.En cuanto a la cantidad de policías comunitarios existentes en este momento en Rafaela, son 52, en la sede norte de barrio Barranquitas. Inicialmente ese número se dividirá en dos, y quedarán 26 uniformados para la sede Barranquitas y otros 26 para la sede en el Fátima.Sobre este punto el jefe de Gabinete municipal agregó que, a la Policía Comunitaria le fueron ofrecidos dos espacios. Uno en el norte ciudadano para que se trasladen del contenedor actual, al edificio de la herrería que comparte medianera con el SUM del barrio Barranquitas, con una propuesta de cesión en comodato de lo cual no se han registrado avances hasta el momento en cuanto a respuestas desde la provincia.La misma propuesta se hizo para el sur de la ciudad, con el edificio de barrio Fátima, donde toda la obra de refacción del edificio fue solventada con fondos propios del Municipio y que verá la luz en los próximos días.“Luego -dijo López- nosotros planteamos la posibilidad de incrementar la dotación de policías, para no desguarnecer la zona norte, donde la Comunitaria tuvo gran aceptación por los vecinos del sector. Y nos respondieron que inicialmente, mantendrían el mismo número de policías que hasta ahora. Seguiremos insistiendo en aumentar el número de policías”, afirmó.López informó también que el espacio físico de la sede del Fátima será compartido con un Centro de Atención a la Víctima, “para que tenga una gestión más completa”. Agregó además que en realidad, “queremos que en este centro policial también los vecinos puedan hacer denuncias”.