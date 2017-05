Julián Ratti y su hija Patricia en la embajada en USA

En pocos días más el cantautor rafaelino Julián Ratti ha de llevar su canto a la embajada argentina en los Estados Unidos de América, así nos lo hizo saber el artista que se siente sumamente halagado por haber sido seleccionado para esta actividad que tiene una importante vidriera a nivel internacional.En la oportunidad será exhibido su último trabajo "A fe la Mérica (di lavoro)", para los americanos " Let's us do America (of work).De este modo Julian Ratti se unirá a la Exhibición de la Historia del Festival Argentino con un audiovisual en el salón Oval y Malvinas Argentinas y actuación en vivo en la Embajada Argentina DC!También participará la ganadora del Pre Cosquín 2017 del Folclore en la categoría solista vocal femenina como Revelación 2017, su hija Patricia Ratti quién ya está preparando las maletas para participar del trigésimo Festival Argentino en los Estados Unidos, programado para el 13 de mayo.Es importante señalar que los rafaelinos estarán en un show que se ofrecerá el 12 de mayo a las 18 en la sede de la embajada argentina en Estados Unidos, en Washington DC.Se presentará un video musical, imagen y relato y canciones en vivo.Indudablemente es una maravillosa oportunidad que se le presenta a padre e hija, para llevar su arte a tierras tan lejanas, como es ese pedazo de suelo argentino en la geografía norteamericana.Conociendo la estirpe de ambas figuras estamos seguros que sabrán estar a la altura de las circunstancias y brillar con sus estupendas interpretaciones, dejando bien en alto el nombre de la ciudad.