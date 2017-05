Recalde paga caución para que Cristina viaje a Europa

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, se hará cargo del depósito de 150 mil pesos que el juez Claudio Bonadio impuso como condición para autorizar el viaje de Cristina Kirchner a Europa, que se iniciará el próximo sábado.Fuentes del Frente para la Victoria aclararon que no se trata de una fianza sino de un depósito que le será devuelto a Recalde una vez que la exjefa de Estado retorne el país. Bonadio había condicionado el viaje de la exmandataria y de su hija Florencia Kirchner al pago del depósito como garantía al entender que existe un virtual peligro de fuga en el marco de la causa Los Sauces.Como la expresidenta tiene todas sus cuentas bancarias congeladas y su empresa de alquileres intervenida judicialmente, no tendría fondos suficientes para pagar la caución, por lo que Recalde salió en su ayuda y destinará el dinero requerido. En principio, Florencia Kirchner (quien tiene casi seis millones de dólares en efectivo en su caja de seguridad embargados por la Justicia) desistiría de su intención original de acompañar a su madre a la gira europea pautada entre el 6 y el 18 de mayo, aunque todavía no está definido.La líder del Frente de Para la Victoria fue invitada por dirigentes políticos de Grecia y del Parlamento europeo, además de la Universidad de Oxford para participar de una serie de reuniones y charlas. La primera escala del viaje será Atenas (Grecia), donde permanecerá hasta el 9 de mayo, por invitación del Comité Central de Syriza: allí mantendrá reuniones con el primer ministro griego Alexis Tsiripas y con el presidente del Parlamento Nikos Voutsis.Luego se trasladará a Bruselas (Bélgica), donde se encuentra la sede del Parlamento de la Unión Europea: allí tiene previsto participar de encuentros con diputados del bloque de izquierda unitaria.El 12 de mayo, finalmente, viajará a Londres, donde fue invitada por The Oxford Union para brindar una conferencia en la Universidad de Oxford. Las primeras dos paradas del viaje fueron gestionadas por el Instituto Patria, que conduce Oscar Parrilli, con la colaboración de dirigentes del movimiento español Podemos.DOLAR FUTUROPor otra parte, Cristina Kirchner declaró ayer como testigo ante la Justicia y afirmó que la devaluación implementada por el Gobierno de Mauricio Macri en su llegada al poder generó "millonarias ganancias" para funcionarios por la venta de contratos de dólar a futuro. Incluso, la exmandataria aseguró que hubo una reunión el 13 de diciembre de 2015 entre el presidente del mercado Rofex, Andrés Ponte; el entonces secretario de finanzas de la Nación, Luis Caputo; y Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, en la que se fijó el precio del dólar.La declaración de Cristina Kirchner fue en el marco de la causa que investiga al presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, y al juez federal Claudio Bonadio, entre otros, por defraudación cometida con la venta de dólar futuro.La denuncia se inició a partir de dichos de la expresidenta durante su defensa en la investigación por la venta de la divisa norteamericana durante su gestión, en la que fue enviada a juicio oral y público por defraudación por Bonadio. En la causa en la que este miércoles declaró la exmandataria, a cargo del juez federal Sergio Torres, también se busca determinar si algunos funcionarios del gabinete nacional, entre ellos, Quintana y el jefe de asesores de Presidencia, José Torello, fueron favorecidos con la compra de dólar a futuro.En los alrededores de Comodoro Py se montó un operativo de seguridad con mil gendarmes por la llegada de la exmandataria, aunque no hubo presencia de militancia kirchnerista como en oportunidades anteriores. El fiscal Jorge Di Lello fue el encargado de tomarle declaración a Cristina Kirchner como testigo y bajo juramento, en el marco de una audiencia que tuvo lugar en su despacho, en un ambiente muy distinto al de sus últimas tres visitas a Tribunales, citada por hechos de corrupción.Según supo NA, ni bien ingresó Cristina Kirchner, hubo un saludo formal con el fiscal Di Lello, y hasta empleados de su Fiscalía se tomaron fotografías con la exmandataria. La exjefa de Estado aprovechó para hacer una referencia sobre un mural de la oficina decorado con cuadros de Eva Perón, el expresidente Raúl Alfonsín, el cura asesinado durante la última dictadura militar Carlos Mugica, y el prócer José de San Martín, entre otros. La expresidenta resaltó el carácter "ecuménico" del mural en cuestión y destacó la figura de Mugica.