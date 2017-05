Toda la atención puesta en la ordenanza por cloacas

A partir de las 19, los concejales de la ciudad concretarán una nueva sesión ordinaria en el sexto piso del Palacio Municipal. El principal punto a discutir será la habilitación de las obras de cloacas y pavimento para los barrios Brigadier López, Villa Aero Club y Villa Los Alamos. Recordemos que implica unas 1.300 conexiones nuevas, que beneficiarán a unos 5.000 rafaelinos. La Municipalidad pone la mano de obra, ASSA los materiales (aporta unos $ 100 millones) y los vecinos deberán pagar las primeras 10 cuotas para recién poder acceder a la licitación de la obra que tiene un plazo de 18 meses.Además de esto, se autorizará también la obra de repavimentación o pavimentación de algunas calles, dado que la obra implica un deterioro en las arterias.Para estas obras, se habilitará un Registro de Oposición que estará abierto 10 días hábiles. Para que no se concrete la obra, se deberá superar el 40% del monto total de las liquidaciones previstas.Para los vecinos de Villa Los Alamos y Villa Aero Club, se crean dos formas de pago: contado y pago anticipado (33,33% del total, hasta en 10 cuotas) y el resto financiado en 20 cuotas.Para poder concretar las obras se necesita que el 80% (como mínimo) haya abonado el pago anticipado.Podrá haber planes de pago especiales de hasta 48 cuotas, con el 1% de interés mensual directo para quienes tengan lotes que no superen los 1.000 metros cuadrados y que presenten inconvenientes de tipo económico para afrontar el mismo.Vale destacar que la obra no incluye la conexión domiciliaria.OTROS TEMASPor otra parte, hay muchos pedidos para que mejoren la iluminación de la ciudad en diferentes espacios: en la plaza 1° de Mayo, en calle Perusia, en Av. Italia y las cajas de las columnas sobre el cantero de la ruta 34.Por otra parte, se felicitará a la Nueva Comisión Directiva de la Federación de Entidades Vecinales, se le pedirá a la Cámara de Diputados y Senadores Nacional el tratamiento y aprobación de la Ley “Protección de la Primera Infancia”, mejoras en el cruce peatonal de P. Zurbriggen y vías del NCA. y colocar nomencladores faltantes en el barrio La Cañada.El tránsito también será un eje importante de la sesión: los ediles solicitarán al Ejecutivo que busque soluciones para las intersecciones de Triunvirato, V. Manuel, A. Castellanos y Av. Santa Fe:; y en el nudo vial en Av. Luis Fanti y calle P. Palmieri.Finalmente, se le permitirá al Municipio adherir al programa provincial "Para Cada Santafesino Un Arbol".