Descanso dominical: Barraguirre considera que es constitucional

En la mañana de ayer, el procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre, brindó su dictamen al cuerpo respecto de la Ley 13.441, conocida como la ley de descanso dominical, y en el mismo consideró que la norma es constitucional.

Cabe señalar que el máximo tribunal de la provincia debe revisar un fallo de la Justicia de Reconquista que la declara inconstitucional, luego que desde el gobierno provincial y de dos municipios del departamento General Obligado se presentaran recursos de queja para que ese fallo sea revisado.

En este sentido, es preciso consignar que la decisión de Barraguirre al respecto no es vinculante, pero es uno de los pasos previos para que la Corte resuelva revisar o no la cuestión de fondo, es decir, la constitucionalidad de la ley.

"A mi humilde modo de ver, creo que la ley es constitucional. Creo que lo que hizo la legislatura es una ley equilibrada, bastante fina", sostuvo el procurador general en una entrevista radial por LT10.

En esa dirección, afirmó que de acuerdo a los debates parlamentarios al momento de discusión de la norma, surgieron "otros valores subyacentes, o de una jerarquía de mayor profundidad, que confluyen en todo caso con el descanso dominical".

"Me parece que lo que está en juego, en esta ley, es cómo se ordenan las ciudades, como se fortalece, cómo se densifican o no determinados entramados sociales de microcapital y trabajo, y que para fortalecerlos es necesario que se de el descanso dominical", explicó.

Barraguirre, manifestó además que la ley no se entromete con las facultades del Congreso de regular el contrato de trabajo, la jornada horaria, o el salario mínimo, y que las modificaciones que realizó el Senado de la provincia son las que establecen la vigencia de la ley, subordinada a ordenanzas adhesivas de cada Concejo Municipal.

"Con lo cual, esto da la pauta de que se trata más bien de ver qué valores adicionales además del descanso dominical están en juego. Yo creo que esto está muy advertido, tanto en el debate en Diputados, como en el debate en el Senado", resaltó.

"En todo caso lo que hay que seguir son las ordenanzas adhesivas, y si cumplen con el recaudo del debido proceso", finalizó. (Fuente: Uno de Santa Fe)