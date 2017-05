Cosecha favorecida por el clima

Las condiciones climáticas que se registraron desde el mismo comienzo de la semana, fueron estables y muy alentadoras para un proceso de cosecha, que no lograba ser constante y fluido, según el informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción de la Provincia. Con el transcurso de los días los porcentajes de humedad ambiente, como así también la humedad del grano fueron mejorando lo que permitió que el movimiento de equipos, cosechadoras y camiones sea un escenario muy común en todo el área de estudio, en algunos departamentos más intenso que en otros.MAIZ: 97% COSECHADOEN CASTELLANOSLos porcentajes de humedad de grano y una leve disminución en la demanda de cosechadoras para la trilla de soja de primera, permitieron en los departamentos del sur del área, avanzar con la cosecha de maíz temprano. El progreso logrado hasta la fecha fue del 90%, lo que representó aproximadamente unas 47.970 ha, con un avance intersemanal de 18 puntos.En los departamentos del norte y centro del área de estudio, ya culminado el proceso de recolección, los rendimientos promedios registrados fluctuaron entre 60 a 70 qq/ha y en lotes con sectores que no tuvieron problemas por los excesos hídricos, se lograron rendimientos de 80 a 90 qq/ha.En los departamentos Las Colonias, La Capital, San Justo y Castellanos, con un avance de cosecha del 97%, los rendimientos promedios obtenidos fluctuaron entre 75 a 95 qq/ha y en lotes de posiciones topográficas más bajas, rendimientos entre 40 a 50 qq/ha.Se estimó un rendimiento promedio entre 78 a 79 qq/ha para esta campaña 2016/2017.En tanto los cultivares de maíz tardío continuaron mostrando un desarrollo normal, óptimo y sin inconvenientes. Afianzando las muy buenas expectativas y resultados a futuro que se han informado. Con indicadores que mostraron muy buena a buena uniformidad en los lotes, buen stand de plantas, escasa a nula presencia de malezas y con óptima disponibilidad de agua útil en los perfiles de los suelos y temperaturas.660.000 HA DE SOJAEl proceso de cosecha de soja de primera alcanzó un muy buen ritmo, generalizándose en toda el área de estudio en diferentes grados, según los departamentos, las posiciones topográficas y los porcentajes de humedad de grano, pues fueron las condiciones que regularon la recolección.El progreso logrado fue del 75%, lo que representó aproximadamente unas 660.000 ha, con un avance intersemanal del orden de 23 puntos.Los rendimientos promedios obtenidos hasta la fecha en los distintos sectores continuaron firmes y fueron los siguientes:a) área integrada por los departamentos del norte, rendimientos promedios de 17 - 28 - 30 qq/ha (sector este), con máximos puntuales de 32 a 33 qq/ha en algunos lotes y sector oeste, con promedios de 34 a 36 qq/ha, con máximos puntuales de 38 a 39 qq/ha.b) área integrada por los departamentos del centro, rendimientos promedios de 30 a 35 qq/ha, con máximos puntuales de 38 a 45 qq/ha en algunos lotes.c) área integrada por los departamentos del sur, rendimientos promedios de 33 a 40 qq/ha con máximos puntuales de 50 a 55 qq/ha en algunos lotes. Se registró una merma en los rendimientos, como consecuencia de la finalización de la cosecha, particularmente los lotes que han padecido encharcamientos y anegamientos producto de los eventos registrados a fines de diciembre de 2016 y comienzo de enero de 2017.Respecto de la soja de segunda, en los departamentos del sur del área, San Martín y San Jerónimo, continuó y presentó fluidez el proceso de cosecha, el cual logró hasta la fecha 8%, lo que representó aproximadamente unas 41.200 ha, con rendimientos promedios que fluctuaron entre 30 – 32 qq/ha en los mínimos y entre 38 – 40 qq/ha en los máximos, con lotes puntuales de 43 qq/ha.El resto del cultivo continuó su desarrollo, en pleno período reproductivo y madurez fisiológica, sin inconvenientes, con óptima disponibilidad de agua útil en los suelos, a excepción de los sectores o áreas deprimidas que presentaron saturación y sobresaturación de agua en los perfiles.Un 60% de la superficie sembrada, se mantuvo en estado general de bueno a muy bueno con la particularidad de la no uniformidad y la presencia de manchones. Un 15% bueno a regular, un 10% regular y un 15% malo, con escaso desarrollo de estructura, altura de plantas y cierto grado de enmalezamiento.