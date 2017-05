El sorgo granífero continuó su normal desarrollo en sus distintos estados fenológicos, no evidenciando inconvenientes. La recolección no presentó avance en este período, como consecuencia de la demanda y prioridad de recolección de otros cultivos (soja de primera – soja de segunda y maíz de primera).Se recuerda que los rendimientos promedios obtenidos fueron de 42 a 45 qq/ha, con mínimos de 18 a 20 qq/ha y máximos de 50 a 55 qq/ha, con lotes muy puntuales de 62 qq/ha.Tampoco avanzó el proceso de embolsado (grano húmedo), para autoconsumo que se realizaba casi en su totalidad en las cuencas lecheras y sectores muy puntuales de áreas ganaderas (producción de carne), por no alcanzar estados fenológicos deseables o esperables.