Gobierno propone buscar soluciones estructurales

La situación particular de SanCor y la relación de Atilra con la industria láctea en general está en la mira del Gobierno Nacional. Buscan soluciones estructurales para mejorar la actividad en general, sector tremendamente perjudicado en los últimos años.El presente de la cooperativa era una realidad inevitable desde hace ya varios meses y no es la primera vez que necesita de un salvataje por parte del Estado Nacional, pero parece ser que esta vez, esa intervención quiere ser algo más que un "salvataje" para convertirse en una solución estructural que permita que la cooperativa pueda salir adelante y sea sustentable por sí sola, tal cual declaró el propio ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile en declaraciones periodísticas. Desde el Estado Nacional aseguran que no le van a dar la espalda a la cooperativa pero exigen que haga cambios de base.En paralelo a esta línea, desde el Gobierno también quieren trabajar en una agenda que busca resolver de manera estructural el accionar del gremio que nuclea a los trabajadores de industrias lácteas (Atilra). Los tres ejes en cuestión son:-Aportes Solidarios, que engloban: a) Fondo de Subsidio (Art. 65 CCT) de $ 290, un 1,5% del Salario Básico de la Categoría A; b) Fondo Solidario (Art. 66 CCT) de $ 965, un 5% del Salario Básico de Categoría A, y c) Aporte Patronal Mensual Permanente (Actas 2009) de $ 3.868, un 20% del Salario Básico de la Categoría A. Este último es el aporte que genera más controversia sobre todo entre las Pymes Lácteas.-Próximas Paritarias-Nuevo convenio colectivo de trabajo que se acomode a los tiempos actuales.En los próximos días se espera que sigan los encuentros entre representantes de las Industrias Lecheras (CIL), las Pymes Lácteas (Apymel), gremios (Atilra) y Estado Nacional, para llegar a un acuerdo que permita además, asegurar las garantías que necesita SanCor para poder acceder al préstamo del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR).