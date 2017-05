Apymel denunció que los aportes al sindicato son “irracionales”

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel) emitió un duro comunicado donde expuso la situación de las industrias del sector y la vinculó con la relación existente con el gremio de los trabajadores, Atilra.Con el título “SanCor y Atilra, Apymel y el aporte solidario”, la asociación graficó como “mal llamado” al aporte solidario, con la “obligación de aclarar que la convención colectiva de trabajo del gremio lácteos en 1988 incluye un aporte solidario y un aporte subsidiario (por encima de las cuotas sindicales y los aportes para las obras sociales) que sumados alcanzan al 6,5% de sueldo de la categoría, a lo que en este momento representa $ 1.625 por empleado”.Además especificó que “este aporte que abarca a los 27.000 trabajadores del convenio colectivo se está pagando por parte de las industrias y representa un ingreso extraordinario para el gremio de más de $ 43 millones mensuales”.Además recordaron que en “2009 Atilra y el Cil convinieron otro aporte extraordinario que inicialmente era de $ 100 y por solo tres meses, pero que luego de sucesivos ajustes se ha elevado a un monto que en la actualidad representa $ 3.868”.El comunicado luego indica que “demás está decir que los aportes, que sumados llegan a $ 5.123 son absolutamente irracionables, totalmente fuera de proporción y han puesto a gran número de empresas lácteas al borde la cesación de pagos”.Se encargan de aclarar que “Apymel no ha sido firmante de dicho aporte y lo ha estado cuestionando en la vía judicial confiando en un resultado favorable. Aclaramos que la supuesta deuda que las empresas de Apymel tienen con Atilra en este momento supera los $ 800 millones. Es evidente que un resultado desfavorable para Apymel representaría la destrucción de miles de puestos de trabajo y el cierre de más de 200 fábricas pequeñas y medianas”.Además la entidad opinó que “la situación financiera de SanCor y la necesidad de un crédito excepcional por parte del gobierno, ha puesto sobre la mesa de discusión la racionalidad de estos aportes solidarios y extraordinarios abriéndose una negociación entre los representantes de la industria Cil y Apymel y los representantes de Atilra. Apymel y el Cil están de acuerdo en mantener el aporte solidario y subsidiario del 6,5% pero solicitan una baja del aporte extraordinario a un monto razonable entre $ 500 y $ 750 por empleado / mes".Apymel aclara que “Atilra acepta parcialmente esta rebaja pero solicita que al aporte se fije por litro a los que las industrias solicitamos que se establezca un tope de no más de $ 1.200 para no castigar a las empresas más eficientes con un nuevo aporte imposible de afrontar”.Finalmente expresan que “esta es la situación actual en la que Atilra se ha retirado de las negociaciones. En función de lo explicado anteriormente, solicitamos a Atilra la madurez de volver a la mesa de negociaciones en aras de lograr un acuerdo que nos ayude a sacar a la lechería de la profunda crisis en la que se encuentra sumida”.