Cuarta de Formativas

Sigue la actividad para las Divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquet. Luego del parate por Semana Santa, los chicos disputaron la cuarta fecha del Torneo Oficial, la cual dejó un partido pendiente en U19 entre Atlético de Rafaela y Unión de Sunchales.Los resultados fueron los siguientes:Independiente 35 vs. Argentino Quilmes 43 (pasó a HTP); Peñarol 49 vs. 9 de Julio 51 y Atlético 14 vs. Unión de Sunchales 83.Independiente 89 vs. Argentino Quilmes 40; Peñarol 42 vs. 9 de Julio 59; Atlético 36 vs. Unión de Sunchales 64 y Libertad "B" 65 vs. Libertad 64.Independiente 70 vs. Argentino Quilmes 62; Peñarol 20 vs. 9 de Julio 114; Atlético 32 vs. Unión de Sunchales 79 y Libertad "B" 56 vs. Libertad 79.Independiente 74 vs. Argentino Quilmes 61; Peñarol 72 vs. 9 de Julio 71. Pendiente: Atlético vs. Unión de Sunchales.Ben Hur, Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales y 9 de Julio 6 puntos; Independiente 4; Peñarol y Quilmes 3 y Atlético 2.Unión, Independiente y 9 de Julio 7 puntos; Libertad "B" y Libertad 6; Atlético, Ben Hur y Quilmes 4 y Peñarol 3.Libertad y Unión 8 puntos; Ben Hur, Quilmes y 9 de Julio 6; Libertad "B" e Independiente 4; Atlético y Peñarol 3.Libertad e Independiente 6 puntos; Ben Hur y 9 de Julio 5; Unión, Quilmes y Peñarol 4 y Atlético 2.Este fin de semana no habrá fecha debido a la disputa del Torneo Provincial U15, el cual se desarrollará en El Trébol y Carlos Pellegrini y es organizado por la Asociación del Oeste Santafesino.