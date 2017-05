Belfiori - Rivero con otro título

Durante el fin de semana se disputaron los matches correspondientes al Campeonato del Club Four Ball en el Jockey. El sábado fue el turno de los cuartos de final, el domingo tuvieron desarrollo las semifinales y el lunes 1 de mayo se cumplimentó la final, en la que la pareja defensora del título, Maximiliano Belfiori y Fabián Rivero, repitió el logro del año anterior imponiéndose a José Frana y Carlos Podio por 4&2.Este es el detalle de los resultados:Belfiori – Rivero a Sapino – Molfino I. en hoyo 21; Demonte D. – Armando J.C. a Carlucci – Muriel A. 5&3; Frana – Podio a Farías – Perotti 1 Up y Abraham – Leguizamón a Boschetto – Seffino M. 2&1.Belfiori – Rivero a Demonte D. – Armando J.C. 1 Up y Frana – Podio a Abraham – Leguizamón 2&1.Maximiliano Belfiori y Fabián Rivero a José Frana y Carlos Podio 4&2.TORNEO SUBCOMISIONEl sábado se desarrolló un torneo Subcomisión en el Jockey Club, a 18 hoyos, con estos resultados: 1) Nicolás Muriel 64 golpes, 2) Federico Carrillo 70, 3) José Berzero 73, 4) Ricardo Werner 74, 5) Mario Astesano 75 y 6) Hernán Maidana 75.