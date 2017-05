Un ensayo perfecto de Fernando Alonso

Cincuenta vueltas le alcanzaron al español Fernando Alonso para completar satisfactoriamente el programa de orientación obligatorio para poder debutar en las 500 Millas de Indianápolis, con una velocidad promedio de 219,654 mph (353,498 Km/h).Si bien el piloto asturiano logró dos campeonatos mundiales de Fórmula 1, tuvo que completar una serie de vueltas durante tres fases a una velocidad prefijada antes de ser autorizado para correr el próximo domingo 28 de mayo en el mítico óvalo del Indianápolis Motor Speedway.En la primera salida a pista, Alonso cumplió 10 vueltas en un margen de entre 329,9 y 337,9 Km/h de promedio.La segunda fase constó de 15 vueltas, que debió transitar entre 337,9 y 346 Km/h de media, pasando luego a la tercera y definitiva, también de 15 giros, por encima de 346 Km/h."Me he sentido cómodo sobre todo por las vueltas y no tanto por la velocidad. Hay que encontrar las líneas y los cambios de marcha arriba y abajo para hacerte una idea de cómo es realmente esto", expresó Alonso.Antes que se suba a su máquina el español, Marco Andretti, uno de sus compañeros en el equipo Andretti Autosport, completó 10 vueltas para dejar a punto el Dallara - Honda.Más de medio millón de personas siguieron el streaming en directo desde el Indianápolis Motor Speedway, en lo que fue el primer contacto de Alonso con un auto de la categoría IndyCar.El resultado fue aprobado y en el equipo Andretti no ahorraron elogios para el actual piloto de Fórmula 1, quien en el legendario óvalo tuvo su primera experiencia en IndyCar.Michael Andretti, titular de la escuadra Andretti Autosport, destacó lo realizado por Alonso. "Hizo perfecto todo lo que debía hacer. Pasó por las tres fases, por lo que ahora podemos comenzar a jugar un poco", señaló Michael."Ahora está observando toda la información, así que puede empezar a ver los datos comparados con lo que él siente en la pista. Pero hasta ahora todo está resultando perfecto", reconoció Andretti.Girar en un óvalo es diferente a todo y Andretti destacó la adaptación del asturiano. Muestra de ello fue la forma en que utilizó el ancho de la pista: "él lo entiende, es uno de los mejores del mundo y puedes ver el motivo. El analizó lo que estaba haciendo con su trayectoria y fue cambiando vuelta tras vuelta hasta encontrar el radio justo".La confirmada presencia de Alonso en las 500 Millas de Indianápolis representará "una gran oportunidad para nosotros. Todo el mundo está trabajando en equipo para hacer esto. Es una historia muy grande, algo muy grande para nuestro equipo. Tener a alguien como Fernando corriendo con nosotros y estar asociados a McLaren es algo fantástico y lo trataremos de aprovechar".