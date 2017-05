Todos los disertantes del congreso

A continuación detallamos los disertantes que aportarán valor a los asistentes al congreso:

- David Castejón, quien se referirá a "Marketing de Experiencias";

- Jonatan Loidi: ¿Qué es el Marketing?;

- Gérmán Castaños: "Creatividad · Viejas Formulas · Nuevos métodos";

- Lorena Amarante: "Anuncios en Redes Sociales: ¿por qué es necesario invertir?"

- Juan José Larrea: "Big data y Comunicación";

- Rodrigo Castiglione: "¿Qué acciones de fidelización realizar en diferentes rubros de negocios?";.

- Adrián Pierini: "El diseño gráfico como protagonista activo de las estrategias comerciales";

- Edgardo Maidana: "LeanStartUp, creación científica de empresas desde cero".

Cabe destacar que la entrada general -se pueden adquirir hasta el 7 de mayo- no es suficiente para ingresar a las conferencias, pues es necesario inscribirse a cada conferencia particular.

La Cámara de Profesionales en Marketing de Rafaela y la Región es una agrupación colaborativa sin fines de lucro que nuclea a Licenciados, Técnicos y estudiantes avanzados en la disciplina y que nació a fines de 2015 en el seno del CCIRR. Surgió a raíz de la iniciativa de jóvenes profesionales de Rafaela con el objetivo de darle valor a la profesión y trabajar conjuntamente con empresas de la localidad y la región, independientemente de que posean o no un departamento de Marketing.