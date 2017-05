¿La nueva figura femenina?

Como figurita repetida escribo sobre la cantidad de información que podemos analizar debido al avance tecnológico, el alcance milagroso de internet y las sucesivas redes sociales. Pero, sin querer hacer apología sobre los progresos y sus impactos, prefiero detenerme en las mujeres del gimnasio.Tal vez siempre fue así, y nada las iluminó hacia un sentido masivo, algo debe tener el concepto de igualdad de género, lo cierto es que en la actualidad acuden al gimnasio casi sin dudarlo, en mayor porcentaje que el hombre y las convierte (para mí) en un estudio tanto deportivo como social. Inclinándome por el primero (deportivo) las veo excesivamente competitivas con sus pares (ellas mismas), comparativas con las apariencias, intentando todo método existente para conseguir, por lo general, buenas piernas y glúteos, aplanar la panza y ¿por qué no?, marcar abdominales.Cada ítem permite un ensayo más profundo, igual continúo con ellos para proclamar a una nueva mujer de gimnasio que es la atlética (cada día con mayor adeptas a este objetivo implantado por los comienzos del 2000 en adelante y popularizándose en estos últimos años donde la mujer se permite tener hombros, espalda y brazos musculados con las piernas en el rango de hipertrofia).Continuando con el concepto generalista hay otro precedente y es valorar o, mejor exposición sería cotejar diferentes modos para ejecutar un “simple ejercicio”. Ejemplo: una sentadilla en vez de realizarla con barra la mueven con kettlebells o pesas rusas (físicamente el mismo ejercicio con distinta herramienta). O siguen a atletas y distinguen trabajos nuevos que solo varían en la coordinación de las ejecuciones. Ejemplo: desde un arranque o cargada volada siguen sucesivamente con una sentadilla, luego la transfieren con algún trabajo pliométrico visualmente muy coordinado que deriva en la siguiente apreciación: -es una atleta que a la vez, hace años que hace ese trabajo.En síntesis, no se valora los ejercicios, no se atañe a la postura implementada, se observa la diversidad, las formas, no se analiza el método, no se fija el objetivo, se despejan dudas de cómo tratar de igualar el ejercicio porque visualmente ha gustado. No es una crítica y lejos está de serla. Es reflexionar, es ver más allá de un video.Por positivo está el intento de superación, el arraigo a los cambios, la influencia hacia el destierro de la rutina y abolir la monotonía. Por objetivos a conquistar sigo analizando.Saludos cordiales.