Barco no va al Mundial Sub 20

El atacante Ezequiel Barco no viajará a Corea del Sur para disputar el Mundial Sub 20 después que Independiente no aceptara cederlo en tiempo y forma, tal como lo pretendía el entrenador Claudio Ubeda. Según confirmaron fuentes cercanas al cuerpo técnico de la Selección argentina, su lugar en la lista será ocupado por Ignacio Méndez, de Argentinos Juniors. Barco estaba entre los 21 apellidos que se iban a subir al avión este sábado para realizar una gira por Vietnam, donde se disputarán dos amistosos, previos a la competencia oficial. Ubeda remarcó que era imprescindible que todos los jugadores viajaran con antelación a la cita para aclimatarse al cambio de horario que existe en Oriente. No obstante, Independiente se mantuvo firme en su postura de cederlo recién después del clásico ante Racing, que se disputará el fin de semana del domingo 14. Barco, que se mantuvo al margen del conflicto, no había sido autorizado por el "Rojo" para ir a entrenarse al predio de Ezeiza en toda la semana y este miércoles Ubeda tomó la decisión de no esperarlo más. Esta es la nómina completa de los convocados:Franco Petroli (River), Manuel Roffo (Boca), Marcelo Miño (Rosario Central).Juan Foyth (Estudiantes de La Plata), Gonzalo Montiel (River), Leonel Mosevich (Argentinos Juniors), Marcos Senesi (San Lorenzo), Lisandro Martínez (Newell’s), Milton Valenzuela (Newell’s).Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata), Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Exequiel Palacios (River), Ignacio Méndez (Argentinos Juniors), Brian Mansilla (Racing), Tomás Belmonte (Lanús), Matías Zaracho (Racing), Santiago Colombatto (Cagliari).Marcelo Torres (Boca), Lautaro Martínez (Racing),Tomás Conechny (San Lorenzo) y Ezequiel Ponce (Roma).Los abogados de la Asociación del Fútbol Argentino tendrán hoy una audiencia clave en la sede de FIFA para intentar bajarle la sanción a Lionel Messi, quien finalmente declarará a través de una videoconferencia. Según supo NA de fuentes cercanas a la AFA, los letrados plantearán sus argumentos, pero la resolución de la Comisión de Apelaciones de la máxima autoridad de este deporte se conocerá días después. Messi fue sancionado con cuatro fechas de suspensión por insultar a un juez de línea y, si bien ya cumplió una, existe cierto optimismo con lograr una reducción de una o dos fechas. Si bien el futbolista estaba citado para que se presente en Zurich para hacer un descargo, adujo motivos personales y realizará una videoconferencia para lograr ayudar a la defensa. En una audiencia que se realizará a las 14 hora local, los abogados Juan de Dios Crespo y Andrés Patón Urich representarán a la AFA y buscarán hacer valer los argumentos que ya fueron presentados de manera escrita hace unas semanas.