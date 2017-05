El probable del ‘Tate’

Ayer por la mañana, en el predio de Casasol, Unión de Santa Fe continuó con los trabajos, pensando en el encuentro ante la 'Crema', el próximo sábado a las 19 hs en barrio Alberdi.Dos que no pudieron entrenar de manera normal, fueron Emanuel Britez y Mauro Cejas, quienes sufren molestias físicas, por lo que realizan trabajos diferenciados.En cuanto al once que paró Marini sería con: Nereo Fernández; Rodrigo Erramuspe, Santiago Magallán, Leonardo Sánchez, Lucas Pruzzo; Nelson Acevedo; Lucas Gamba, Diego Villar, Martín Rivero, Guido Vadalá o Mauro Cejas; Franco Soldano.Unión continuará con los trabajos este jueves desde las 9 de la mañana. Vale recordar que para el partido en Rafaela, el flamante DT no podrá contar con Nahuel Zárate y Manuel De Iriondo, quienes llegaron a las cinco amonestaciones. En tanto, Emanuel Britez llegó a la cuarta amarilla frente a Patronato y Marini lo preservaría para el Clásico. Por otra parte, quien está para volver es Leo Sánchez, quien cumplió con la fecha de suspensión en el cotejo frente a Patronato.