Ferro ganó su primer partido en el Apertura

Ferrocarril del Estado tuvo su primera vez en el Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y fue anoche ante Atlético de Rafaela. El equipo de ‘Beto’ Medrán ganó su primer partido y salió del fondo de la tabla de posiciones. Con goles de Pablo Pavetti (2m) y Martín Albertengo (32m), ambos del segundo tiempo, los de barrio Los Nogales revirtieron el 0-1 (Nicolás Toloza había puesto en ventaja a la ‘Crema’, a los 24m del PT) y se terminaron quedando con una muy celebrada victoria.En el encuentro de Reserva terminaron igualados 1 a 1.La sexta fecha del Apertura tendrá continuidad en la noche de hoy con el segundo de los tres adelantos que tendrá este nuevo capítulo del principal grupo liguista. En San Vicente, Brown recibirá a Florida de Clucellas desde las 21:45. El resto, viernes 5/5 a las 2030 Unión vs Ben Hur. Domingo 7/5 a las 15:30 La Hidráulica vs Libertad, 9 de Julio vs Sportivo, Quilmes vs Peñarol.