No subirán las tarifas

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que las tarifas de servicios públicos ya no volverán a aumentar en lo que resta del año, luego de los incrementos registrados en el primer cuatrimestre. El anuncio del ministro se dio en medio de las dudas de los economistas, consumidores y del mercado financiero sobre la posibilidad de cumplir este año con la meta de inflación del 17 por ciento impuesta por el Banco Central.Un nuevo ajuste al alza de las tarifas en el segundo semestre generaría -nuevamente- un recalentamiento de la inflación, lo que complicaría el programa monetario y retrasaría la reactivación económica. "Este año ya han aumentado (los servicios públicos) y no hay aumentos nuevos previstos. La sociedad lo percibe y sabe que vamos en la buena senda, eso es mejor que las soluciones mágicas", afirmó Dujovne.También desechó la posibilidad de que se privatice Aerolíneas Argentinas y ratificó que el Gobierno saldrá en auxilio de SanCor con un aporte de dinero, siempre y cuando haya un plan "sustentable" para salir de la crisis. Según el funcionario macrista, "se viene consolidando la recuperación" de la economía y en la actualidad "la pregunta ya no es si se terminó o no la recesión; la pregunta es cuándo se va a sentir, pero no si empezó"."Es necesario que el consumo crezca. Vamos a ver un aumento del consumo en los próximos meses, pero esta vez no va a estar alimentado por medidas artificiales", afirmó el funcionario de la alianza gobernante Cambiemos.