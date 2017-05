Obispos invitarán al Papa para que visite Argentina

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Más de cien obispos aprobaron ayer el envío de una carta de salutación al Papa Francisco con una invitación para visitar el país, en el marco de la Asamblea Plenaria de la CEA que tiene lugar en la casa de retiros "El Cenáculo" de la localidad bonaerense de Pilar.El Papa ya confirmó que hasta las elecciones legislativas de octubre no se entrevistará con más dirigentes políticos argentinos, aunque se especula con que podría visitar el país en el primer semestre de 2018. La invitación se produjo un día después de que los obispos anunciaran una nueva propuesta de "reconciliación" por lo ocurrido durante la última dictadura entre familiares de desaparecidos y militares, basándose en un mensaje del Papa que destacó la "actitud de la Iglesia de promover una cultura del encuentro y fortalecer lazos de amistad social", lo que fue duramente cuestionado por organismos de derechos humanos.En los últimos días trascendió que el ex arzobispo de Buenos Aires estaba molesto porque considera que la Casa Rosada lo está presionando para que anuncie su visita al país lo antes posible, con el 2018 como el año para concretarla. Mientras tanto, en Pilar la reunión episcopal se inició con el habitual intercambio pastoral, donde se presentaron libremente temas e inquietudes y no faltó la referencia a la situación económica y social de crisis que afronta la provincia de Santa Cruz.Este miércoles, además, la Comisión Episcopal de Ministerios presentó una propuesta de trabajo para la prevención de abusos de menores y adultos vulnerables, para lo que obtuvo el aporte de especialistas de Chile a los que consultó oportunamente.En tanto, la Asamblea encabezada por el presidente de la CEA, monseñor José María Arancedo y a la que asiste entre otros el obispo de la Diócesis de Rafaela, Luis Fernández, también resolvió enviar una carta de solidaridad al Episcopado venezolano por la situación que atraviesa el país. Y respaldó además la propuesta para realizar distintos festejos con ocasión de los 500 años de la primera misa en suelo argentino que se conmemorará en 2020 y los 400 años de la Virgen del Valle de Catamarca, que también se celebrará ese año.Los acontecimientos serán asumidos regionalmente y en la próxima Asamblea se presentarán propuestas de celebraciones, como la realización de un encuentro o congreso mariano. Otros temas planteados por los obispos fueron la necesidad de fortalecer la pastoral de juventud y de las vocaciones; la situación en Comodoro Rivadavia luego de las inundaciones y el acompañamiento de la Iglesia a Santa Cruz; la realidad socioeconómica y del narcotráfico en algunas provincias; otros temas vinculados a la actividad pastoral de la Iglesia y tópicos particulares.Los obispos ya hicieron una evaluación del camino del Bicentenario que finalizó en 2016. Monseñor Enrique Eguía Seguí y Jorge Casaretto realizaron una introducción en la que presentaron los documentos, propuestas y acontecimientos que la Iglesia en Argentina efectuó durante estos años. Los obispos compartieron experiencias fecundas en las diócesis, logros alcanzados y temas pendientes para el país por lo que no se descarta que produzcan algún documento en el transcurso de lo que resta de la semana ya que la Asamblea finaliza el sábado.