Golpearon y maniataron al fiscal Cartasegna

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El fiscal de La Plata Fernando Cartasegna fue atacado a golpes y maniatado con un cable ayer en su despacho por un número no precisado de personas, tras sufrir amenazas de muerte y actos intimidatorios en los últimos días.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de La Plata, el hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la UFI Nº 4 donde trabaja Cartasegna, cuando al menos una persona entró y lo sujetó por la espalda, para luego maniatarlo con un cable.

"El fiscal fue atacado por la espalda, estaba boca abajo, lo amordazaron y le hicieron manifestaciones intimidatorias", confirmó ante la prensa Julio Conte Grand, el Procurador de la provincia, quien además señaló que Cartasegna no pudo identificar a su agresor.

Conte Grand informó que Cartasegna se encuentra "bien de salud", pero que igualmente fue trasladado a un hospital de La Plata, en donde será custodiado por decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"Se encuentra bien de salud, pero está nervioso y sufrió un cuadro de hipertensión, por eso fue llevado al hospital y ya se le concedió licencia por tiempo indeterminado", indicó.

Según contó el funcionario judicial, el atacante ingresó al despacho en el que el fiscal estaba solo y lo maniató, pero luego Cartasegna pudo hacer un llamado telefónico en el que pudo pedir ayuda.

Conte Grand informó además que en el despacho del fiscal no había seguridad, que la puerta estaba cerrada con llave por dentro y que el atacante dejó escrita con azúcar la palabra "Nisman" en la puerta.