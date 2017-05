Siguen Banfield y Huracán

Banfield venció ayer a Chaco For Ever, equipo que milita en el Federal A, por 1 a 0 en el estadio Centenario de Quilmes en un encuentro correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, y se clasificó a la siguiente ronda del certamen. El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Emanuel Cecchini, a los 20 minutos del segundo tiempo. Ahora el "taladro" deberá enfrentar al ganador del choque entre Atlético Rafaela y Almagro.En tanto, en Formosa, y luego de un diluvio que casi obliga a suspender el partido, Huracán pasó anoche a los 16avos de final de la Copa Argentina luego de vencer a Defensores Unidos de Zárate de la Primera C por 3 a 1 en los penales tras haber igualado 2 a 2 en los 90’ reglamentarios. Ortigoza, a los 22’ PT, puso en ventaja al CADU, pero Mendoza, 5’ después, lo igualó para el Globo. Ya en el complemento, Velásquez, a los 18, puso otra vez arriba a Defensores, mientras que nuevamente Diego Mendoza, 2’ después, puso el definitivo 2 a 2. Ahora Huracán espera por el ganador de Colón-Independiente Rivadavia.La reunión de Comité Ejecutivo de la AFA derivó en la discusión del nuevo formato para el próximo campeonato, la famosa Superliga, que ya tiene día de largada. Comenzará el 20 de agosto, tendrá una pausa el 11 de diciembre y se reanudará el 28 de enero. Concluirá a mediados de mayo de 2018, previo al Mundial de Rusia. Participarán 28 equipos. Jugarán un torneo de 28 jornadas, 27 regulares y una adicional, la fecha clásico en la que se medirán los tradicionales rivales. Entre el 15 y el 19 de mayo se llevará a cabo un cónclave para terminar de definir situaciones importantes respecto a la Superliga. Con la intempestiva renuncia de Marcelo Tinelli, habrá que definir quiénes conducirán la flamante estructura. También se resolvió que el actual campeonato terminará el 25 de junio, ya que el 30 finalizan los contratos de la mayoría de los jugadores y terminarlo en junio requería extender los vínculos, una situación engorrosa para los clubes. En ese sentido, se programará una fecha entre semana, será la 28 y se disputará el 7 de junio.