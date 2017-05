Fascendini responsabilizó a la Nación por la demora

La confirmación de la llegada del préstamo extraordinario para los tamberos fue una buena noticia para el sector después de mucho tiempo. Los $ 2.000 por vaca hasta los primeros 200 animales de cada establecimiento surgió como un aporte contundente para abonar deudas o intentar atravesar un duro período, ante el perjuicio generado en la hacienda y en las pasturas.Lo anunciado a comienzos de febrero comenzó a cristalizarse a mediados de abril, luego de una articulación político-institucional considerablemente rápida de acuerdo a los tiempos que se manejan desde la burocracia gubernamental, algunos productores comenzaron a recibir los fondos, pero la mayoría espera. Y desespera.Consultamos sobre la situación al vicegobernador Carlos Fascendini y el alto funcionario explicó que “estamos esperando el aporte de los $ 250 millones que están comprometidos para el Fondo de Inversión y Desarrollo. La Provincia ya puso sus $ 150 millones, lo que había pactado, el fondo es de $ 400 millones. Estos 250 vienen como un préstamo a la Provincia. Se comenzó el pago hace unas semanas, con los fondos provinciales y ahora se van a completar los depósitos con esos fondos que se esperan, hay muchos productores pendientes”.Concretamente le preguntamos si el atraso en el trámite de los tamberos que aún no recibieron los fondos se debía a la demora de Nación y el vicegobernador fue tajante: “la demora en las transferencias es pura y exclusivamente por eso”.No obstante desde el gobierno provincial se afirmó, ya sea desde la gobernación, el Ministerio de la Producción o desde la Secretaría de Lechería, que estaba la decisión política y que, más allá de las demoras de la Nación, Santa Fe contaba con los fondos y por lo tanto iba a realizar los depósitos consecuentemente.Fascendini hizo hincapié en el “compromiso de la Nación”: “Estamos exigiendo que se cumpla cuanto antes con ese aporte. En tiempo récord se sacó la ley de las dos cámaras, la creación del fondo, se instrumentó el sistema de créditos a través del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Economía. Se realizaron todos los relevamientos, se elaboró toda la documentación y se empezaron a pagar los créditos con los fondos provinciales. Cuando hay compromiso hay que apurarlo y cumplirlo y, a mi criterio, no introducir nuevos inconvenientes que complican los entendimientos. El acuerdo estaba alcanzado y después se sale con otras cosas que no se habían conversado, evidentemente volvemos hacia atrás”.Finalmente lo consultamos sobre la naturaleza de los fondos, recordando que no se trata de un aporte extraordinario de la Nación: “No es un adelanto de coparticipación. Es un préstamo de un fondo fiduciario que se ha creado en el marco del Ministerio de la Producción y que la Provincia va a tener que devolver después de un año. No es un aporte no reintegrable, es un préstamo de Nación a Provincia. En definitiva la que termina poniendo los $ 400 millones es la Provincia. Pero se crea este fondo rotatorio y que va a permitir ir quedando de a poco un sistema de financiamiento para pequeños productores, hoy es para tamberos, mañana puede ser para otra actividad”.