Juan Villarino presenta sus crónicas de viajes

El Complejo Cultural del Viejo Mercado presentará una actividad especial, destinada a aportar una mirada diferente sobre el mundo y sus culturas, de la mano de un viajero que desde años viene testimoniando su recorrido por los distintos continentes.Se trata de Juan Pablo Villarino, autor del blog acrobatadelcamino.com, quien llegará a Rafaela este miércoles 3 de mayo, en el marco de la programación "Ciudades". La charla se desarrollará esta noche, en la Sala IV del Complejo, con entrada libre y gratuita, y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Municipalidad.Villarino es escritor, viajero y nómada digital. En mayo de 2005 comenzó un viaje a dedo alrededor del mundo. Durante estos 12 años recorrió Europa, Medio Oriente (incluyendo Irak, Irán y Afganistán) China, Tibet, India, el Sudeste Asiático, Sudamérica y Africa. Desde 2010, viaja junto a su pareja, Laura Lazzarino. De cada viaje, escriben libros que retratan la hospitalidad y la cotidianidad de tierras lejanas.El viaje a dedo o autostop es para Villarino un pilar fundamental de su proyecto: incluir a ese otro cultural. Su blog y sus libros intentan, de esa manera, compensar las generalizaciones de la prensa y aproximarse a las problemáticas locales de cada lugar visitado.Recordemos que justamente acaba de llegar de Africa, donde previamente ya había estado en Sudamérica, Asia y Europa. En una nota a LA OPINION, Villarino dijo que "busco motivar a las personas que me leen a hacer lo que les gusta. Busco desactivar las trampas que las personas se ponen a sí mismas, y que terminan viendo como imposible algo que no lo es. Hay una frase que siempre repito y que es: todo sueño nos es dado con el poder para hacerlo realidad", expresó.Desde hace 7 años, camina junto a Laura, su pareja. Ella también era viajera y escritora, y se sumó a la expedición. Algo que para este ritmo de vida no es muy frecuente. "Así como la cuestión social y la económica pesan al momento de emprender un viaje de este tipo, también el amor es un factor de peso. No es tan fácil con este estilo de vida radical, encontrar a alguien que esté en la misma. Arrastrar a alguien en esto no funciona. Por suerte conocí a Laura que venía del mismo camino", confesó Villarino, que espera con ansias su presentación de esta noche en nuestra ciudad.