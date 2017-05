Todo lo sucedido en una nueva fecha de Inferiores

El torneo Apertura de la Primera A de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su quinto capítulo. En total se anotaron 65 goles en 25 encuentros disputados. En las dos Infantiles que también suman puntos, hubo, 29. Buen número en sólo diez cotejos.

En esta fecha, Argentino Quilmes fue el club que tuvo ‘ventana’.

A continuación todo lo sucedido en cada encuentros y lo que se viene para cada elenco:



Quinta División: Ferrocarril del Estado 1 (Ignacio Ríos) – Peñarol 2 (Marcos Quiroga e Ignacio Dietz), Ind. San Cristóbal 2 (Alan Núñez y Teo Bellone) – Unión 0, Dep. Libertad 1 (Enzo Fernández) – Sportivo Norte 2 (Sergio Balbín x 2), Brown 0 – Ben Hur 1 (Fabricio Cañete), 9 de Julio 1 (Joaquín Vianco) – Atlético de Rafaela 0.



Sexta División: Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 0, Ind. San Cristóbal 1 (Edgardo Pérez Grosso) – Unión 2 (Francisco Giubergia y Elías Gutiérrez), Brown 0 – Ben Hur 3 (Joaquín Castellano, Francisco Imoberdorf y Santiago Bertero), 9 de Julio 1 (Franco Hoyos) – Atlético de Rafaela 4 (Lucas Cristaldo x 2, Francisco Díaz y Santiago Rivainera). Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Ferrocarril del Estado 4 (Matías Clemenz x 3 y Nicolás Cisneros) – Peñarol 0, Ind. San Cristóbal 0 – Unión 0, Dep. Libertad 3 (Gastón Cejas, Nahuel Bravo y Pablo Russo) – Sportivo Norte 0, Brown 2 (Julián Tomatis x 2) – Ben Hur 3 (Mateo Menardi, Francisco Tita y Tobías Seguro), 9 de Julio 1 (Ignacio Moreno) – Atlético de Rafaela 2 (Ezequiel Bustos Roldán y Manuel Grana).



Octava División: Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 1 (Joaquín Vera), Ind. San Cristóbal 0 – Unión 3 (Julián Kerk, Luciano González y Agustín Genero), Dep. Libertad 2 (Francesco Toldo x 2) – Sportivo Norte 1 (Lautaro Mansilla), 9 de Julio 1 (Martín Silva) – Atlético de Rafaela 4 (Enzo Ercole, Luciano Ojeda, Jairo Saban y Agustín Bianciotto). A Ben Hur le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Novena División: Ferrocarril del Estado 2 (Lucas Moralez y Ángel Bonamino) – Peñarol 0, Ind. San Cristóbal 0 – Unión 0, Dep. Libertad 4 (Brian Goro x 2, Felipe Montini y Axel Grabenvarter) – Sportivo Norte 1 (Nahuel Guzmán), Brown 1 (Valentín Pepe) – Ben Hur 2 (Thiago Comba y Matías Ocampo), 9 de Julio 0 – Atlético de Rafaela 4 (Claudio Ríos x 2, Iván Bravo y Tomás Jacob).



Novena Especial: Ferrocarril del Estado 0 – Peñarol 2 (Luca Anso y Agustín Mendoza), 9 de Julio 0 – Atlético de Rafaela 1 (Alexis Vera). A Unión, Libertad y Ben Hur le dieron los puntos ya que Ind. San Cristóbal, Sportivo y Brown, respectivamente, no presentaron las divisionales.



INFANTILES



Categoría 2005: Peñarol 0 – Ferrocarril del Estado 2 (Alexis Acosta x 2), Unión 7 (Santiago Suárez x 2, Bruno Rivarossa x 2, Thiago Triverio, Marcos Cardozo y Franco Cinturión) – Ind. San Cristóbal 0, Sportivo Norte 0 – Dep. Libertad 5 (Valentín Culasso x 2, Uriel Funri, Abraham Veliz y Joaquín Reynoso), Ben Hur 1 (Juan Suárez) – Brown 0, Atlético de Rafaela 3 (Agustín Luna, Benjamín Gagliardo e Ignacio Minighini) – 9 de Julio 0.



Categoría 2006: Peñarol 1 (Laureano Karlen) – Ferrocarril del Estado 2 (Maximiliano Chazarreta x 2), Unión 3 (Máximo Ramón, Iván Baigorria y Julián Villarruel) – Ind. San Cristóbal 0, Sportivo Norte 0 – Dep. Libertad 1 (Santino González), Ben Hur 1 (Bautista Bessone) – Brown 0, Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez x 2 y Pedro Briggiler) – 9 de Julio 0.



Próxima fecha (6): Atlético de Rafaela vs. Brown de San Vicente, Ben Hur vs. Dep. Libertad, Sportivo Norte vs. Independiente San Cristóbal, Unión vs. Ferrocarril del Estado, Peñarol vs. Argentino Quilmes. Libre: 9 de Julio.



Nota: en los juegos de Infantiles se invierten las localías.