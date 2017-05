Noticias al Cierre

EL INDEC DIFUNDIRA DESDE JULIO INDICADORDE PRECIOS MINORISTAS A NIVEL NACIONALBUENOS AIRES, 3 (NA). - El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anunció que a partir de julio próximo comenzará a difundir un índice de precios al consumidor a nivel nacional. El organismo explicó que el nuevo indicador "se nutre de la información recabada en las 24 jurisdicciones argentinas y se publicará con el resultado agregado a nivel nacional y los correspondientes a las seis grandes regiones estadísticas del país".DESDE EL LUNES, LOS ARGENTINOS PODRANANOTARSE AL GLOBAL ENTRY DE EE.UU.BUENOS AIRES, 3 (NA). - La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos formalizó ayer la ampliación del programa Global Entry a ciudadanos argentinos, que podrán comenzar a inscribirse a partir del próximo lunes. Global Entry es un programa de Viajero Frecuente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que agiliza el ingreso a Estados Unidos de viajeros "pre-aprobados y de bajo riesgo".GOBIERNO DESTACO APERTURA DEL MERCADONORTEAMERICANO PARA LIMONES TUCUMANOSBUENOS AIRES, 3 (NA). - El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, afirmó que la reapertura del mercado estadounidense para los limones argentinos ratifica que el Gobierno nacional no posterga al norte del país, ya que la mayor producción se realiza en Tucumán. El funcionario dijo que esa medida, que regirá desde el 26 de mayo próximo, constituye un "gesto muy significativo" de la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.LA VENTA DE INMUEBLES EN CAPITALAUMENTO UN 43,7% EN MARZOBUENOS AIRES, 3 (NA). - La cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en esta capital registró en marzo último un crecimiento interanual de 43,7%, con fuerte presencia de hipotecas bancarias, que aumentaron 130% en ese período, se informó ayer. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en el tercer mes de 2017 se firmaron 4.509 registros, con un monto total de 9.269,7 millones de pesos, un 106,2% más que en marzo de 2016.ESTIMAN QUE DEFICIT COMERCIALCON BRASIL CRECIÓ 140% EN ABRILBUENOS AIRES, 3 (NA). - El intercambio comercial con Brasil arrojó en abril un saldo negativo de USD 665 millones, mientras el déficit creció un 140% interanual, estimó un análisis de la consultora ABECEB.GREMIOS DOCENTES RECHAZARON NUEVAOFERTA SALARIAL DE LA PROVINCIALA PLATA, 3 (NA). - Gremios docentes bonaerenses rechazaron ayer una nueva propuesta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal, que incluye un incremento salarial del 20 por ciento en dos veces, en lugar de tres, con cláusula gatillo por inflación, y una suma extraordinaria por el "poder adquisitivo perdido" en 2016, que duplica a la ofrecida anteriormente.HIJA MAYOR DE BAEZ DIJO AL JUEZ QUE"DEBE INTERROGAR" A SU PADRE Y NO A ELLABUENOS AIRES, 3 (NA). - Luciana Báez aseguró ante el juez federal Sebastián Casanello que por las presuntas maniobras de lavado de dinero se "debería interrogar" a su padre, Lázaro, y no a ella. Lo hizo a través de un escrito que presentó ante el juez siguiendo la misma estrategia que sus otros hermanos, todos acusados por formar parte de un entramado que ayudó a canalizar dinero hacia paraísos fiscales y luego -por medio de maniobras de lavado- intentar legalizar esos fondos de origen ilícito.GOBIERNO ANALIZO CON PARTIDOS PROYECTOPARA EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑASBUENOS AIRES, 3 (NA). - Funcionarios del Gobierno nacional analizaron ayer con apoderados de partidos políticos oficialistas y opositores y representantes de ONGs el proyecto de ley que promueven para regular el financiamiento de las campañas electorales, aunque la iniciativa no llegaría a ser aprobada este año.