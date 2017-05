Ya piensan en la Copa

El próximo sábado comienzan su participación en la segunda edición de la Copa Santa Fe los equipos de Liga Rafaelina de Fútbol. En esta primera instancia, Florida estará recibiendo a Ferrocarril del Estado en Clucellas y es por esto que ambos confirmaron anoche sus adelantos por el Apertura de la Primera A liguista.

Hoy, Ferro estará recibiendo a Atlético de Rafaela, a las 21.30 hs. (Reservas 20 hs.) en el cotejo que abrirá la sexta fecha y, mañana desde las 21.45 (Reservas 20.15 hs.) Florida visitará a Brown en San Vicente.

El cotejo de ida por la Copa entre la ‘Flora’ y los ‘Bichitos Colorados’ será el próximo sábado 6 de mayo a las 16 hs., y la revancha se disputará el domingo 14 a las 15 hs. en barrio Los Nogales. El ganador de dicha llave irá con el vencedor de la llave de la liga de Ceres: Libertad de Villa Trinidad o Tostado.

El programa completo de la fecha 6 del Apertura de Primera A: Hoy, 21.30 Ferro vs Atlético; Jueves 4/5 a las 21.45 Brown vs Florida; Viernes 5/5 a las 20.30 Unión vs Ben Hur; Domingo 7/5 a las 15.30 La Hidráulica vs Libertad, 9 de Julio vs Sportivo, Quilmes vs Peñarol.



Las Posiciones: Ben Hur 15, puntos; 9 de Julio 13; Unión 12; Sportivo 11; Florida 10; Peñarol 10; Atlético 8; Quilmes 5; Libertad 5; Humberto 2; Brown 2; La Hidráulica 1; Ramona 1; Ferro 1.