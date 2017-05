Cartelera de Novedades

* El Club de Abuelos Unidos realizará una cena y baile, el sábado 27 de mayo, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Carlos Daniel”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 6 de mayo con la animación de "Los Ases". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.El Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela, con sede en Bv. Lehmann 570, dio a conocer la constitución de su nueva Comisión Directiva, renovada en Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de marzo último.Por decisión de los socios ha quedado integrada de la siguiente manera, con un mandato de dos años: presidente, Haidé Laly Lertora; vicepresidente, Néstor Pioli; secretaria, Lilian Gómez de Hein; prosecretaria, Delia Belloti; tesorera, Ana María Scarafía; protesorera Ilda Barale; vocales titulares, Martha Ruiz de Rossi, Celina Martinoli, Teresa Rosetti, Delia Fernández; suplentes, Clide Marcón de Pioli, Diana Costa, Graciela Ramos, Lucía Bruno de Garetto; síndico titular Mirian Birchner; suplente, Angélica Pirola de Forni; revisores de cuentas, Julio Gayol; suplentes, Norma Ortiz de Vimo.* La ANSéS recuerda que todos los trámites que se realizan en el organismo previsional son absolutamente gratuitos. Además, no se efectúa asesoramiento domiciliario ni se solicita información personal de ningún tipo (números de tarjetas de crédito, recibos de sueldo, documentos u otros) en forma telefónica. Esto abarca a todas las prestaciones que otorga la ANSéS incluyendo jubilación y pensión, Argenta y otras.Cabe destacar que la ANSES no envía agentes a los hogares para informar sobre la Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Las opciones para asesorarse y adherirse al programa son desde el sitio web www.anses.gob.ar/reparacionhistorica, telefónicamente al número gratuito 130 o presencialmente en las oficinas de atención.* La ANSéS recuerda que, para adherirse al Programa de Reparación Histórica, jubilados y pensionados deberán registrar su huella digital en oficinas de la ANSéS previa solicitud de turno en www.anses.gob.ar. Es importante destacar que aquellos que ya hubieran registrado su huella anteriormente no deberán repetir el trámite.Los abogados que representan a los jubilados o pensionados dentro del Programa de Reparación Histórica sí o sí deberán realizar el registro en las oficinas de la ANSéS, también con turno previo. Para ello, deberán ingresar en www.anses.gob.ar, sección Turnos Online, elegir Solicitar turno, opción Mi Huella y optar por el trámite Mi Huella - Enrolamiento. Posteriormente, indicarán su número de CUIL, sus datos de contacto y harán clic en Continuar.