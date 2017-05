U19: se jugaron las revanchas

Durante el fin de semana se disputaron los cuadrangulares de vuelta de la primera fase de la Liga Provincial de Clubes, correspondiente a la categoría U19. Por la Zona G, Argentino Quilmes jugó en instalaciones de Temperley de Rosario, mientras que por la Zona H, Atlético jugó en cancha de Almagro de Esperanza. Los resultados fueron los siguientes:República del Oeste 62 vs. Argentino Quilmes 40; Argentino Quilmes 61 vs. Macabi de Santa Fe 59 y Temperley de Rosario 85 vs. Argentino Quilmes 58.República del Oeste 11 puntos; Temperley 10; Quilmes 8 y Macabi 7.Sportivo Las Parejas 73 vs. Atlético 70; Atlético 59 vs. Almagro de Esperanza 78 y Unión y Progreso 53 vs. Atlético 59.Sportivo Las Parejas 11 puntos; Almagro y Atlético 9 y Unión y Progreso 7. En el desempate, queda segundo Almagro.Libertad de Sunchales, que ganó los tres partidos en el primer cuadrangular, jugará entre sábado y domingo en Rosario, donde buscará cerrar el pase a la próxima instancia. La grilla de partidos es la siguiente: sábado, a las 10, Totora Juniors vs. Libertad y a las 19, Banco de Santa Fe vs. Libertad; domingo, a las 12, Atalaya de Rosario vs. Libertad.Houston quería aprovechar cualquier oportunidad que le diera San Antonio en el primer encuentro de la semifinal del Oeste en la NB. Y terminó imponiendo un récord con su desempeño ofensivo que le permitió tomar ventaja y elevar su confianza. El 126-99 en el AT&T Center puso a los Rockets 1-0 en la serie, y obliga a los Spurs a un replanteo para el segundo juego, que será este miércoles en el mismo escenario. Los Rockets anotaron 22 de 50 triples, y alcanzaron la mayor cantidad de tiros de tres puntos intentados y acertados por cualquier equipo ante los Spurs durante su larga historia en playoffs. Manu Ginóbili terminó con 8 puntos (2/5 dobles, 1/2 triples y 1/1 libres), 1 rebote, 1 asistencia y 1 robo en 11 minutos de juego. Seis jugadores de Houston aportaron cifras de dos dígitos, incluido Clint Capella, con 20 unidades y 13 rebotes.De la mano de un LeBron James que muestra sus credenciales en cada partido, Cleveland sigue a paso firme en la postemporada de la NBA y se anota como firme candidato a repetir el título conseguido en la 2015/16. El lunes se quedó con el primer encuentro de las semifinales de la Conferencia Este de la NBA ante Toronto, al que venció por 116-105 con una espectacular actuación de su estrella, que protagonizó un gracioso momento en el que amagó con tomarse una cerveza en pleno partido. Tras más de una semana sin jugar a la espera de la definición de su rival (los Raptors vencieron a Milwaukee por 4-2), la superestrella de los Cavaliers volvió al ruedo con 35 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias en los 41 minutos que estuvo en cancha. Tras colocar el 1-0 en la serie, los Cavaliers volverán a recibir a Toronto este miércoles en el segundo encuentro.Los golpes de la Generación Dorada en Indianápolis 2002 y Atenas 2004 hicieron que EE.UU., histórica potencia del básquet mundial, se tomara en serio lo de no ceder terreno y poner lo mejor que tiene en cada competencia. Tras la cachetada de Manu Ginóbili y compañía, EE.UU. volvió a caer al mundial siguiente, pero luego se recuperó con dos títulos consecutivos: Turquía 2010 y España 2014. Lo mismo le ocurrió luego de la irrupción de Argentina en Atenas 2004: se aseguraron Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Sin embargo, ahora la USA Basketball, organización que maneja los equipos nacionales estadounidenses, informó que no utilizará a sus estrellas de la NBA para buscar la clasificación al Mundial de China 2019. Según informó, utilizará jugadores de la Liga de Desarrollo (D-League), ya que la NBA no adaptó el calendario al flamante sistema unificado que ideó la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Esta decisión podría complicar al resto de los seleccionados con jugadores en la Liga estadounidense, ya que los equipos pondrían trabas para ceder a sus jugadores. Si bien Estados Unidos suele relegar a las estrellas de la NBA en torneos clasificatorios, ahora estará aún más tranquilo ya que los cupos para América se extendieron a siete clasificados de 16 equipos.