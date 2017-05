Triunfo clave del Decano

Atlético Tucumán no dejó pasar la chance de acomodarse en la zona de clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En su casa, el Decano venció anoche por 2-1 a Peñarol y le dio vida a su ilusión, a falta de una fecha para el final del Grupo 5. Ahora tendrá que esperar qué pasa con el choque de hoy entre Jorge Wilstermann y Palmeiras. A los 31’ del ST, Fernando Zampedri cabeceó para anotar el 1-0 para el Decano. Tres minutos después, Leandro González puso el 2-0 y Peñarol llegó a descontar a 6’ del cierre por intermedio de Gastón Rodríguez. Con la victoria, ahora los tucumanos tienen 7 puntos, con apenas un partido por disputar, la visita del 24 de mayo al Palmeiras, en San Pablo. Los brasileños, en tanto, tienen 10 y Jorge Wilstermann 6. Los bolivianos tendrán que medirse en la última con Peñarol (3), en Montevideo. Los uruguayos ya no pueden aspirar a los octavos, pero sí a meterse en la Copa Sudamericana.En tanto, Estudiantes la pasó mal en Colombia y su camino en la Copa Libertadores parece que no tendrá continuidad en los octavos de final. El Pincha perdió con Atlético Nacional de Medellín por 4 a 1 y quedó último en el Grupo 1, a 4 puntos de la zona de clasificación, a falta de dos fechas para el final. El campeón defensor de la Copa se impuso con goles de Uribe (35’PT), Moreno (45’PT), Ibarguen (1’ST) y Torres (24’ST), descontando para el Pincha Iritiar (21’ST). Barcelona (E) iene 10 puntos, Botagofo 7, Atl. Nacional y Estudiantes 3.Prometía emociones y no defraudó: con un Atlético Paranaense-San Lorenzo donde los argentinos se juegan la vida y un Flamengo-Universidad Católica que puede acabar con los chilenos, el grupo de la muerte de la Copa Libertadores juega este miércoles su penúltima fecha. El encuentro se disputará desde las 21:00 (hora argentina) en el estadio "Arena da Baixada", de Curitiba, en el sur de Brasil, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y televisado por TyC Sports. Con 7 puntos, Paranaense es líder por delante de Flamengo, con 6, mientras que los cruzados son terceros con 5 y los argentinos, últimos con 4. El juvenil Cristian Nahuel Barrios en el 85 no solo le dio al "Ciclón" su primer triunfo en el torneo la semana pasada ante los chilenos, sino que le permitió llegar con vida este miércoles a Curitiba, donde precisa al menos sumar y que los chilenos no lo hagan después en Rio para alcanzar la última fecha todavía con vida. Las probables formaciones son las siguientes:Weverton; Zé Ivaldo, Paulo André, Thiago Heleno y Sidcley; Otávio, Matheus Rossetto y Lucho González; Nikao, Douglas Coutinho y Eduardo da Silva. DT: Paulo Autuori.Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis, Néstor Ortigoza, Bautista Merlini y Fernando Belluschi; Rubén Botta y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.