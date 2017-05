Mujer grave tras ser mordida por su exnovio

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Una joven de 21 años sufrió graves heridas en el rostro al ser atacada a mordiscos por su exnovio en el interior de un boliche del partido bonaerense de Florencio Varela.Por la agresión, que motivó el desprendimiento de parte del mentón de la joven, el agresor fue detenido, aunque según indicó la propia víctima sólo fue imputado del delito de "lesiones leves", por lo que podría recuperar la libertad en los próximos días.La joven, llamada María, dijo que había terminado una relación de cinco años con el agresor, por las repetidas escenas de violencia de género que protagonizaba, acompañadas de amenazas.En torno al hecho ocurrido en la disco D-One , recordó: "Me crucé con mi ex, me sacó afuera del baile, me empezó a insultar y como no le daba bola y quería irme, me mordió, dentro del boliche".La joven recordó, en diálogo con el portal El Radar del Sur, que la agresión se produjo delante del personal de seguridad del boliche y policías que intervinieron cuando notaron que emanaba sangre de su rostro.De inmediato el joven fue detenido y ella fue llevada al Hospital de Cruce, donde recibió varios puntos de sutura en el mentón.Tras ser dada de alta del hospital, se dirigió a la comisaría 3ª de Florencio Varela, donde radicó la denuncia por la agresión y le dijeron que su exnovio permanecía detenido."Me desfiguró. No entiendo por qué llegó a esto", expresó la joven, mientras que aseguró que no es la primera vez que recibió amenazas, especialmente por celos, de la misma persona."Me amenazó, pero no es la primera vez. Ya me había dicho que si me veía con alguien me iba a cagar a palos, me iba a romper la boca y cosas así", recordó.Por otra parte se conoció en la víspera, que el hermano de Darío Badaracco, el principal acusado de asesinar a la joven Araceli Fulles, fue detenido ayer por la tarde en José León Suárez, acusado también por el femicidio.La detención de Hernán Badaracco, de 39 años, fue realizada este martes a la tarde en su domicilio, por orden de la fiscal del caso Graciela López Pereyra.