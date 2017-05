La desfiguró a mordiscones

Sucedió en el boliche "D-One", ubicado a la vera del cruce de la ruta 36 y calle Arrecifes, en la bonaerense población de Florencio Varela.

María Emilia Fernández se encontró dentro del local con su exnovio y ahora imputado en la causa, Claudio Leonel Pérez (21), y al respecto contó que "me crucé con mi ex. Antes de salir afuera me empezó a insultar y como yo no le daba bola, me agarró. Hacía fuerza para salir, para irme y me agarró y me mordió".

Destaca la agencia Télam que la chica recibió la mordida en la parte inferior del mentón, lo que le provocó un profundo corte con desprendimiento de tejidos, instancia por la que fue trasladada al hospital zonal de Florencio Varela.

"Después de que me vieron con sangre, se acercaron los policías y los patovicas. La Policía me llevó al hospital. Me atendieron, me cosieron y me fui a la Comisaría 3ª. Ahí me dijeron que él estaba preso", dijo la víctima, a la vez que memoró "hace tres meses me separé de Pérez, con quien tuve una relación que duró cinco años.

La causa quedó caratulada como lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja, y al tratarse de un delito excarcelable, la Fiscalía lo dejó unas horas detenido pero luego lo dejó en libertad, según confirmaron fuentes policiales.