SanCor y la Reforma de la Constitución, ejes del discurso del Gobernador Lifschitz

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, dejó inaugurado ayer el 135º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, tras pronunciar el mensaje de apertura en el recinto de la Cámara de Diputados, con un balance de las acciones realizadas en los 505 días que lleva de gestión.

Entre los principales anuncios, el gobernador hizo un paréntesis para destacar la situación que atraviesa la empresa santafesina SanCor, cuyo "destino se está definiendo en estas horas". También anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para una nueva Ley de Transporte.

Por otra parte, anunció un proyecto de ley de Paridad de Género para las listas de candidatos de las legislativas con ronda de consultas a los partidos políticos y, del mismo modo, para una ley provincial de Juventudes.

“Con el gobierno nacional, con quien tenemos diferencias políticas y a veces de diagnósticos y análisis de la realidad, hemos procurado siempre tener una relación constructiva. Y en honor a la verdad, debo decir que en general hemos encontrado puertas abiertas, no siempre hemos tenido las respuestas que esperábamos, pero sí predisposición para buscar alternativas”, afirmó.



DEUDA POR LA COPARTICIPACION

Lifschitz se refirió al reclamo por la deuda por la coparticipación. Dijo que "los tiempos se han excedido" aunque "hemos preferido seguir priorizando el camino de las negociaciones políticas antes que iniciar un nuevo litigio" y se mostró confiado en una pronta solución. Y recordó que los dineros también llegarán a municipios y comunas.



DEFENSA DEL TRABAJO Y SANCOR

"Antes de iniciar un balance de las acciones que hemos emprendido y que tenemos por delante, quiero hacer mención especial a dos temas importantes que son de la coyuntura, de lo que hoy estamos celebrando por una parte; y de lo que estamos esperando como solución”, mencionó.

Lifschitz se refirió a la situación que atraviesa la empresa SanCor: “Por estas horas se esta definiendo el futuro de SanCor. Yo nací en Rosario, me crié y crié a mis hijos consumiendo los productos de SanCor, que siempre fueron de excelente calidad y de precios razonables; seguramente como la mayoría de ustedes, porque estamos hablando de la principal empresa de Santa Fe”.

“SanCor no es de los directivos, ni de los productores que la integran, ni siquiera de los trabajadores. SanCor es de Santa Fe, es nuestra; y a SanCor no la fundieron los directivos, ni el gremio, ni la baja del precio internacional de la leche; la quebraron todos los gobiernos, porque nunca hubo una política nacional para la lechería", remarcó.

“El Estado debe regular y ordenar la cadena láctea. Yo confío en las buenas intenciones y en las buenas gestiones se están llevando adelante por el ministro de Agroindustria de la Nación y también por el ministro de Trabajo, que están al frente de esta negociación. Confío en que esta vez va a llegar el salvataje necesario para la empresa y también confío en que las autoridades de la empresa, los trabajadores y los dirigentes gremiales van a estar a la altura de las circunstancias. Lo que sí les puedo asegurar es que el gobierno de Santa Fe estará siempre al lado de Sancor, de sus trabajadores y de sus productores en las buenas y en las malas. Cuenten con eso”, indicó el gobernador.



MEDIO AMBIENTE

En relación a ese punto, Lifschitz se refirió a una "ley de conservación de suelos para estimular y promover las buenas prácticas en materia de conservación y penalizar a aquellos que no las cumplan. Otro aspecto que nos parece de extrema importancia y que resulta urgente resolver para evitar conflictos de carácter social y para asegurarnos también la protección de la salud de los santafesinos: me refiero a la aplicación de agroquímicos y fertilizantes, tema polémico que genera controversia en el ámbito técnico, científico y productivo que ha llevado esos conflictos en varias ocasiones a la justicia".

"Entendemos que esto debe resolverse desde la política, que somos los funcionarios del gobierno y los legisladores los que tenemos la obligación de establecer un marco adecuado que permita conciliar las miradas, las perspectivas y los intereses en beneficio del interés general y de la población", afirmó.



PREVENCION DEL DELITO

“Esta claro que la seguridad, la prevención y la persecución del delito sigue siendo lamentablemente la principal demanda de los ciudadanos. Al inicio de mi gestión, hace 16 meses, constituía para mí el desafío más importante. La mayor preocupación, la preocupación más aguda, el tema que me abría mayores interrogantes, de mayor duda, el más difícil de abordar. Hoy 16 meses después, siento que hemos avanzado, no porque la situación esté resuelta, no porque no haya casos resonantes como el de ayer, en mi ciudad, en Rosario; sino porque creo que hemos encontrado una senda, que hemos ido construyendo entre todos un camino y que ahora se trata de seguir avanzando paso a paso, de no aflojar en el esfuerzo, mejorando cada día”, indicó el gobernador.



ACUEDUCTOS

"Los acueductos han sido parte también de nuestra estrategia de prevención en materia de obra pública. Han avanzado y siguen avanzando todos los que estaban en marcha, particularmente el de Reconquista que es la gran obra. Hemos continuado con el acueducto norte, Desvío Arijón, San Javier y San Lorenzo y estamos esperando finalizar los trámites para iniciar el que va a vincular a Desvío Arijón con Rafaela".



REFORMA DE LA CONSTITUCION

Por último, Lifschitz se refirió a la reforma de la Constitución: "no es para mí un tema más. Uno lo puede plantear desde la lógica de la política pero también de los ideales y las banderas que cada uno de nosotros hemos levantado a lo largo de la vida, reconociendo que hay una cultura constitucional en esta provincia de Santa Fe".

"Hablar de la reforma que necesita Santa Fe es un desafío pero también una necesidad, una oportunidad para que la política se reencuentre con la sociedad en el debate de los temas realmente importantes, de fondo y de futuro. Una oportunidad para que la sociedad recupere la confianza en la política, pero además para que la política recupere su función de dar forma y contenido al futuro y no solamente la discusión de la coyuntura".