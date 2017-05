Robo con arma; detuvieron dos personas

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El pasado domingo, en nuestra sección Policiales publicamos detalles de un hecho verdaderamente preocupante que tuvo por escenario el barrio 9 de Julio y un procedimiento en el barrio Moreno, ambos de nuestra ciudad.

En tal sentido dábamos cuenta que "un allanamiento con resultados positivos, luego de una intervención llevada adelante por personal de la Comisaría Nº 3 de Sunchales, con el apoyo de la Guardia Urbana Sunchalense (GUS), fueron motivo suficiente para que el Municipio de la vecina localidad convocara a una conferencia de prensa para el día de ayer, lunes 1 de mayo a las 10 en torno a dar precisiones sobre lo sucedido.



LO OCURRIDO

"Todo se habría iniciado a partir del robo en una farmacia de esa ciudad, y en relación a ese hecho, personal policial de la Comisaría Nº 3 y del Grupo de Acción Táctica (GAT), orden judicial mediante, procedieron a realizar dos allanamientos en dos domicilios sunchalenses en la mañana de ayer"- por el sábado-.

"Los allanamientos -según consignó el portal sunchalense Móvil Quique- se realizaron en la primera cuadra de calle San Lorenzo, en el barrio Moreno; y el segundo en calle Catamarca al 600 aproximadamente. De estos procedimientos, el primero habría dado resultado negativo, pero sí positivo el realizado en calle Catamarca.

"Según relata el mencionado portal -y luego confirmado oficialmente en información emanada de Relaciones Policiales de la UR V-, en el allanamiento de calle cortada Catamarca se logró la detención de un menor de 17 años, el secuestro de un arma de fuego tipo revólver y cinco balas, trasladando los elementos secuestrados y el menor a sede policial.



MARIHUANA

"Lo que no se informó oficialmente, pero sí coincidieron distintas fuentes consultadas, es que en el procedimiento también se hallaron paquetes conteniendo aproximadamente un kilo de marihuana.

"Por tal motivo se dio intervención a la Brigada Operativa Departamental 5 (Antidrogas), y habría arribado también al lugar la Policía de Investigaciones (PDI) de esta ciudad".



REUNION INFORMATIVA



Tal como lo habíamos anunciado ayer por la mañana, en el Salón Azul del edificio municipal tuvo desarrollo una reunión informativa en la que miembros del Ejecutivo local, acompañados por autoridades de las fuerzas de seguridad aportaron detalles sobre lo sucedidos. Al no poder asistir a este encuentro entrevistamos al intendente local, Gonzalo Toselli quien así relataba los hechos.

El jefe de gobierno local puso de relieve que "el motivo de la convocatoria en especial se debe a un hecho de robo con uso de arma, que ocurrió el día 28, el viernes, y que luego de un trabajo de investigación, en conjunto, con todas las fuerzas, incluida la local, la GUS, se logran dos órdenes de allanamiento, y una de ellas da resultados positivos donde se detienen a dos personas, un menor y un mayor; el arma de fuego que supuestamente se usó en el ilícito y y una cantidad muy importante de estupefaciente que, no podemos decir, pero es una cantidad que no es para consumo sino para comercialización, evidentemente".

Con respecto al hecho puntual el Intendente confirmó que "el menor fue a cometer el ilícito en una farmacia del barrio 9 de Julio y el domicilio que se allanó estaba distante solamente a dos cuadras, había un mayor y un menor involucrados, en este domicilio el allanamiento dio positivo y encontraron gran cantidad de droga en posesión del mayor. El menor está en Sunchales y está interviniendo la jueza de Menores; el mayor está detenido en Rafaela".





PREVENCION

Por otra parte exaltó que "nosotros en particular queríamos comunicar que el jefe de la Comisaría Nº 3, Luciano Gabinetti, acompañado por Daniel Gretter y Cristian Moreno, dieron más detalles referidos a este suceso, pero nosotros queríamos destacar el trabajo que venimos haciendo en conjunto en el Plan Integral de Seguridad, que si bien lamentamos de que ocurran hechos, estamos haciendo todo lo posible para prevenir y que lo más importante para nosotros es seguir trabajando en las políticas públicas de inclusión, tratando, con eso, generar igualdad de oportunidades, y por supuesto que menos personas incurran en el delito, pero aún con todo el trabajo preventivo que hacemos, con todas las fuerzas, con la inversión fuerte en el sistema de vídeovigilancia, a veces ocurren estos hechos. También el trabajo conjunto, mancomunado, da resultados para poder esclarecerlos".



Vídeovigilancia

"Aprovechamos para mostrar las cámaras con toda la protección, todos los anexos que va y el gabinete y otros elementos, todo hecho en Sunchales, se instalarán a partir de mañana y esperamos que para fin de mes ya funcione todo el sistema de monitoreo nuevo. Son 49 cámaras".