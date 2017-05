Otro duro mensaje de Oesquer en el acto por el día de los trabajadores

Ayer por la mañana, en la Plaza Honda, tuvo lugar el acto oficial por el Día Internacional de los Trabajadores, organizado por el gobierno municipal de la ciudad de Rafaela.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede; el jefe de Gabinete, Eduardo López; el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, entres otros funcionarios del Ejecutivo. Asimismo, integrantes del órgano legislativo local, referentes educativos e institucionales, gremiales, vecinales (entre ellos la presidenta del barrio San Martín, Eloísa Torreano), medios de comunicación y público en general.

"El 1° de mayo de 1886, hace más de 130 años, se iniciaba una revuelta de trabajadores en la ciudad norteamericana de Chicago. En el marco de la Revolución Industrial que irrumpía en aquel país, tuvo lugar otra revolución, guiada por el pedido de reivindicaciones y derechos básicos por parte de los obreros, entre los que se destacaba la jornada laboral de ocho horas", se anunció en la introducción de la ceremonia.

"El movimiento reivindicatorio era calificado por algunos medios de comunicación de la época como indignante e irrespetuoso, como delirio de lunáticos poco patriotas", se refirió.

"Sectores de la prensa tildaban a los reclamantes como monstruos sanguinarios, gentuza que no son otra cosa que un rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación", se agregó.

"Los sucesos de Chicago costaron la vida a muchos trabajadores y dirigentes sindicales, hubo miles de despedidos, detenidos, procesados, heridos y torturados; aquellos sacrificios no resultaron vanos: la lucha se consolidó como un emblema histórico que nos enseña que el compromiso, la dedicación y el esfuerzo en el trabajo son indispensables para el progreso, pero nunca deben confundirse con los abusos, la injusticia, la explotación y la inhumanidad", se reflexionó en otro pasaje de las glosas.



MENSAJE DE ROBERTO OESQUER

El dirigente sindical Roberto Oesquer, titular de la CGT Rafaela, al igual que lo hiciera en declaraciones a LA OPINION para el suplemento especial, hizo alusión en su mensaje a "17 meses de plena recesión en la industria y el comercio", y a que "la situación se va tornando cada vez más difícil".

"El presidente, para disimular sus errores y mala conducción, sistemáticamente ataca a los sindicatos y a los trabajadores, como responsables de los problemas que tienen las empresas, y como la piedra en el zapato; pero la realidad es otra: tenemos una pronunciada recesión, la pérdida del poder adquisitivo del salario es abismal", afirmó el gremialista.

"Plantear como objetivo paritarias del 17% o 18% suena irrisorio; si se piensa llevar adelante al país, que haya una reactivación y que la Argentina empiece a encaminarse hacia un destino lógico y justo, es el peor de los remedios; las paritarias son libres, no tienen techo; cada cual tiene que discutir libremente un salario digno", sostuvo.

"Los empresarios no pueden tener trabajadores que les están forjando sus empresas y les están haciendo llevar adelante sus negocios viviendo bajo el límite de pobreza; entonces, indudablemente también tienen que colaborar, si no parece que las malas de la película son las organizaciones gremiales", exhortó el dirigente.

"En este marco es inviable que haya una reactivación, por eso digo al presidente que tiene que convocar a los sectores, una concertación económica y social amplia donde se puedan discutir políticas que lleven al engrandecimiento del país", señaló.

"Humildemente le pedimos al presidente de la Nación todos los rafaelinos que queremos esta ciudad, que de una manera entienda la necesidad de los trabajadores, que son el futuro del país; uno no quiere atacar a nadie, simplemente con humildad plantear todos estos inconvenientes, afrontarlos y buscar alternativas para que el país crezca", puntualizó el titular de la CGT.



PALABRAS DE DELVIS BODOIRA

"La crisis en la que están sumergidos el campo, la industria, el comercio, los servicios, demanda de las autoridades nacionales decisiones acertadas, positivas, y fundamentalmente humanas, porque detrás de cada número, detrás de cada gráfico, detrás de cada índice porcentual, hay una persona, hay una familia, hay un hogar cuya felicidad y cuyo futuro en gran medida dependen del trabajo", manifestó el secretario de Gobierno y Ciudadanía, Delvis Bodoira, al dirigirse a los presentes.

"Los números que nosotros tenemos, de acuerdo con el Derecho de Registro de Inspección e Higiene, marcan una notable caída en el consumo de alimentos y bebidas, llegando casi al 15%; y en lo que es indumentaria, estamos llegando al 20%, y estamos hablando de necesidades básicas, insoslayables", refirió el funcionario.

"También registramos una caída en los permisos de edificación, con el agravante de que la construcción es un gran generador de empleo y diversificador de empleo", agregó.

Luego, en alusión a las políticas de cuidado del empleo que lleva adelante el Estado local, Bodoira enumeró "el programa Rafaela Emprende, Rafaela Impulsa, Rafaela Exporta, Mi Negocio en mi Barrio, el Centro Municipal de Capacitación en Oficios", a los que calificó como "programas que buscan estar cerca de la gente, apoyándola, y fortaleciendo nuestra capacidad de trabajo".



INTERVENCIONES ARTISTICAS

El acto contó con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música, dirigida por Esteban Fernández, y las voces de los jóvenes cantantes rafaelinos Celina Astudillo y Agustín Olivera, generaciones de artistas lucharon por sus reivindicaciones: derechos de autor, condiciones de contratación, asociación gremial, entre otras conquistas", se valoró también para dar paso a la actuación de la banda de rock local Cuarto Tiempo, integrada por Sebastián Brega, Mauricio Castillo, Nicolás Previotto y Lucas Leiva.

Acompañaron la ceremonia abanderados, escoltas y docentes de las escuelas del barrio San Martín: Nuestra Señora de la Misericordia y Bartolomé Mitre. Asimismo, Daniela Auad y Daniela Piombi, de la Escuela Especial N° 2079 de Discapacitados Auditivos, tradujeron el acto al lenguaje de señas.