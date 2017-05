Carrera electoral: escuderías listas, pero faltan los pilotos

Mientras el "Rey" Ramón "Palito" Ortega, que cantó este fin de semana en nuestra Provincia (en San Cristóbal, Fiesta del Recuerdo patrocinada por el senador Felipe Michlig) pidió desde el escenario por una pronta recuperación de la escoriada cooperativa SanCor "una marca que también es sinónimo de la Argentina en el mundo" dijo, en el ambiente político los Partidos esperan por sus candidatos para armar las listas de Diputados nacionales que competirán por las nueve bancas que la Provincia de Santa Fe pone en juego este año.

El 22 de octubre se llevarán a cabo las temidas elecciones de medio término, que testearán el flamante recorrido presidencial de cara a su futuro político. Algunos creen que, en un país tan volátil como la Argentina, esta contienda no es tan definitoria como se especula. En nuestro país los presidentes tienen que aprender el desafiante oficio de ser, ante todo, hábiles pilotos de tormenta, aun cuando las condiciones meteorológicas parezcan estupendas. Santa Fe, junto a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza está en el radar electoral nacional, más por la proyección política que por las bancas que pueda aportar en el Congreso. De tal manera, una cosa podrían ser el lunes 23 de octubre las tapas de los diarios, y otra la cantidad de bancas obtenidas. El titular "Ganó fulano", suma prestigio y liderazgo, pero no significaría necesariamente haber obtenido un mayor número de escaños en la cámara baja del Congreso nacional. De las nueve bancas de diputados en juego, podríamos colegir de manera algebraica en tres tercios: uno para cada frente gobernante (FPCyS y Cambiemos) y el tercero a dividir entre los diversos frentes justicialistas, la izquierda y el massismo.

Tomando el 100% de los votos válidos emitidos, si por ejemplo el 60% se dividirían entre el FPCyS y Cambiemos, y existiría un promedio del 10% en blanco, quedaría el 30% restante a repartir. Hagan juego, señores. Hasta aquí el escenario de la competencia. Veamos las escuderías y sus proyecciones: Cambiemos, (con algunas escaramuzas jurídico administrativas porque un par de apoderados de esta capital de dos Partidos nacionales -Autonomista y País- inscribieron la denominación como propia) definirá esta semana, se dice cuando arribe el miércoles el presidente Mauricio Macri a esta capital, si el intendente de Santa Fe José Corral decide pilotear el coche oficial. Si Corral elude el convite presidencial, la decisión sería cubrir esa butaca con un hombre propio: Luciano Laspina, secundado por la representante de Elisa Carrió en la Provincia Lucila Lehmann (debe ubicarse necesariamente una mujer en segundo lugar por ser un frente que no compitió en la elección anterior) para recién después en tercer lugar ubicar al representante del radicalismo, Mario Barletta. Luego FE del Momo Venegas ( con quien Macri compartió ayer un acto en Buenos Aires) reclamará su lugar como socio fundador de Cambiemos. ¿Aceptaría el presidente Macri una desangrante contienda interna en las PASO? El PRO deberá renovar tres bancas "puras" (Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Ricardo Spinozzi) más la del "agregado" Mario Barletta (UCR que llegó al Congreso junto a Hermes Binner y Alicia Ciciliani por el PS y ahora ficha en Cambiemos). En el primer supuesto -lista única- sólo devolvería al Congreso a Luciano Laspina pero, ¿quién le asegura dos escaños luego de las PASO? La UCR, que al decir de su titular provincial Julián Galdeano, por presencia territorial e historia no resignaría encabezar la lista debe renovar el escaño de Mario Barletta. Aún en tercer lugar, con lista única diseñada en el despacho presidencial, Barletta seguiría en el Congreso. Quedará por dilucidar qué hacer con el impetuoso concejal rosarino Jorge Boasso (UCR) que amaga por ir "por afuera" si no le dan un coche en la escudería oficial. El FPCyS (que difícilmente lleve esa denominación) pone en juego las bancas de Hermes Binner y Alicia Ciciliani. El mejor piloto que tiene es el ex- gobernador Antonio Bonfatti, quien orejeará las carta hasta el final. De no formar parte de la grilla de largada el actual titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, el socialismo ya decidió que será un compañero quien encabece (por lo cual queda descartado el radical NEO ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, más allá que el Gobernador quiere que continúe en su gabinete). Las chances las tienen los ministros Claudia Balagué y Luis Contigiani. El peronismo pone en disputa dos bancas el 22 de octubre y son del FPV, Josefina González y Eduardo Seminara y hoy tiene un sólo candidato lanzado: Agustín Rossi (FPV). El 27 de mayo llevarán a cabo el Congreso partidario para decidir de qué manera irán a elecciones. Sea como fuere, más allá del núcleo duro de votantes del FPV de Rossi (¿10 al 12%?), "nadie mide", confesó un alto dirigente con funciones legislativas nacionales. El Foro de Presidentes Comunales Pueblos Libres, de acuerdo a lo decidido en la reunión constitutiva del Nuevo Espacio Peronista (formado por senadores, intendentes y presidentes comunales) ofrecerá como candidatos del sector para la lista a dos jóvenes presidentes de Comunas: Esteban Ferri de General Lagos y Adrián Tagliari de Llambi Campbell. Por su parte, los Diputados provinciales Julio Eggimann y Claudia Giaccone con su espacio "Mística Peronista" conversan con otros referentes como el ex- presidente de la Cámara de Diputados Luis Rubeo y, aseguran, senadores y también líderes comunales y municipales para converger en una lista que lleve a la diputada provincial Giaccone a la cabeza. El Partido Demócrata Progresista tiene una banca a renovar (Ana Copes) y también el jueves 27 de mayo reunirá al Congreso provincial. Según el Diputado provincial Gabriel Real todo indica que seguirán en la escudería FPCyS; "encabezamos listas en más de 70 distritos", avala.